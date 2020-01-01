رسمياً .. مصر تفوز بتنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا

فرصة قوية للثنائي المصري الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، الجمعة، عن فوز مصر بتنظيم نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية من المسابقة.

الاتحاد سبق أن أعلن عن إقامة نهائي النسخة الحالية بنظام المباراة الواحدة، وإلغاء الذهاب والإياب تزامناً مع أزمة كورونا .

فوز مصر بتنظيم نهائي المسابقة، يصب بصورة كبيرة في مصلحة الثنائي المصري الأهلي والزمالك، حيث يتواجد كل منهما في نصف النهائي.

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ويلعب الأهلي في مواجهة صعبة أمام نظيره المغربي الوداد غداً السبت خارج ملعبه، قبل خوض الإياب يوم الجمعة 23 أكتوبر.

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وأما الزمالك فيلعب يوم الأحد ضد الرجاء المغربي في ذهاب قبل النهائي، قبل خوض الإياب بمصر على ملعب برج العرب يوم 24 أكتوبر الجاري.

وجاءت تفاصيل ملعب المباراة النهائية، بخوض النهائي في مصر، في حالة وصول الأهلي أو الزمالك أو الثنائي معاً إلى النهائي.

وأما لو تأهل الوداد والرجاء معاً للمباراة النهائية، ففي هذه الحالة سيلعب النهائي في الدار البيضاء بالمغرب.

جدير بالذكر أن الترجي التونسي هو بطل النسخة الماضية من البطولة، حيث فاز في النهائي على الوداد، وسط حالة كبيرة من الجدل بسبب تقنية الفيديو.