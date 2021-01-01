أخبار الزمالك اليوم | جاهزية جميع اللاعبين للقمة .. والموافقة على إعارة عواد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 15 أبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 15 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

أسامة نبيه: فصلنا لاعبي الزمالك عن مواجهة الأهلي ونثق بالحكام المصريين

يرى أسامة نبيه، المدرب العام بنادي الزمالك، أن حالة الفريق هي الأهم خلال مباريات القمة أمام النادي الأهلي، معلقًا على إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري.

الزمالك سيواجه غريمه التقليدي الأهلي مساء يوم الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك يوافق على إعارة محمد عواد

وافق مسؤولو النادي الأهلي على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بإعارة محمد عواد داخل أو خارج مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رغبة كارتيرون جاءت بسبب عدم دخول عواد في حساباته الفنية، ولعدم وجود فرصة للمشاركة في المباريات المقبلة، في ظل تواجد محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، بالإضافة للحارس الثالث محمد صبحي المعار إلى الاتحاد السكندري.

كارتيرون يطلب من معاونيه مذاكرة الأهلي جيدًا

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب الفني لفريق الزمالك، من الثلاثي الشباب حسام عبد المجيد بيسو ومحمد عبد السلام، وحسام أشرف بمراجعة تسجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر.

وطلب كارتيرون من معاونية تجهيز عدد من المباريات الأخيرة للأهلي، من أجل مشاهدتها، قبل مباراة القمة يوم الأحد المقبل.

طبيب الزمالك: جميع اللاعبين جاهزين لمباراة القمة

أعلن محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك، عن جاهزية جميع لاعبي الفريق الأبيض، للمشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

أسامة قال خلال قناة نادي الزمالك: "جميع اللاعبين جاهزين لمباراة القمة أمام الأهلي، حيث كان يعاني عبد الله جمعة من الإصابة بالعضلة الضامة، وهو الآن في المرحلة الأخيرة من التعافي ومن التعافي ومن المحتمل أن يكون متواجدًا في المباراة القادمة".