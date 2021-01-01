أسامة نبيه: فصلنا لاعبي الزمالك عن مواجهة الأهلي ونثق بالحكام المصريين

مدرب الزمالك يتحدث عن الاستعداد لمواجهة القمة أمام الأهلي

يرى أسامة نبيه، المدرب العام بنادي الزمالك، أن حالة الفريق هي الأهم خلال مباريات القمة أمام النادي الأهلي، معلقًا على إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري.

الزمالك سيواجه غريمه التقليدي الأهلي مساء يوم الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

نبيه قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "علينا أن نستمر على الحالة التي ظهرنا بها خلال المباريات السابقة، بالرغم من أننا قمنا ببعض التدوير واستفدنا من مبدأ التدوير".

مدرب الزمالك تابع: "في مباريات القمة دائمًا ما يكون لدى اللاعبين خوف وقلق والتفكير منصب على تلك المباراة، ولكننا تمكنا من فصل اللاعبين عنها، والمباراة ستكون مهمة للغاية".

أسامة نبيه واصل: "يوجد ضغط في المباريات، واليوم الذي يحصل اللاعبين فيه على الراحة يكون مفيدًا، واستطعنا تدارك التأخر أمام حرس الحدود، والطرد كان عامل مؤثر على الحرس، وبدأنا سلسلة جديد من مباراة المولودية في دوري أبطال إفريقيا".

واختتم مدرب الفريق الأبيض تصريحاته قائلًا: "أهم شيء خلال مباريات القمة، هو الحالة التي وصلت لها، وأتمنى أن تكون حالتنا جيدة أمام الأهلي، ونحترم الحكام المصريين، ويجب أن نركز خلال الـ90 دقيقة".

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جاءت تصريحات نبيه، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس مصر، ليتأهل إلى دور 16 ويواجه الإسماعيلي.