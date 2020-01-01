أخبار الانتقالات: تشيلسي يسعى لشراء خط هجوم كامل والإنتر يستهدف ماركوس ألونسو

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 6 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 6 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 6 يناير 2020:

يوفنتوس يسعى خلف إيكاردي من جديد

بحسب ما أفادت به صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس يحرص على التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر والمعار لباريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الحالي.

حاول فابيو باراتيسي المدير الرياضي في البيانكونيري إحضار المهاجم الأرجنتيني في الصيف الماضي، لكنه اختار حينها الانضمام إلى البطل الباريسي على سبيل الإعارة.

ويمتلك البطل الفرنسي خيار التوقيع بشكل دائم مع إيكاردي قبل إنتهاء مدة الإعارة في مايو القادم، ولكن هناك بند في العقد يسمح للاعب بالرفض إذا لم يرغب في الانتقال.

الإنتر يستهدف ظهير تشيلسي

بحسب ما أفادت به صحيفة "كالتشيو ميركاتو" فإن الإنتر قد وضع ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي ضمن أهداف الفريق في الميركاتو الشتوي.

وأضافت الصحيفة أن أنطونيو كونتي يتطلع إلى تعزيز صفوفه الدفاعية، ويأمل أن يستقطب الظهير الأيسر الإسباني في الشهر الحالي.

كان كونتي دائماً ما يٌشيد بألونسو خاصة في الموسم الذي حقق فيها البلوز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2016-17.

هانس فليك لا يتوقع رحيل بواتينج

يتوقع هانس فليك المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ أن يبقى جيروم بواتينج في النادي رغم الأقاويل الكثيرة التي تربط اللاعب بالانتقال إلى أرسنال.

كان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في النادي منذ انضمامه قادماً من مانشستر سيتي عام 2011، وكان ضمن القائمة الأساسية للفريق خلال السنوات القليلة الأولى.

لكن بدأت مشاكل اللياقة البدنية في التأثير منذ موسم 2015-16، ولم يلعب من حينها أكثر من 20 مباراة مع البافاري في الدوري الألماني في كل موسم.

شتشيسني يقترب من تجديد عقده

بحسب ما أفادت به صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن فيوتشيك شتشيسني على وشك تجديد عقده مع يوفنتوس .

مضى 18 شهراً منذ انضمام حارس المرمى البولندي للبيانكونيري، ومن المقرر أن يتم تجديد عقده بشروط جديدة حتى صيف عام 2024.

كان البطل الإيطالي يسعى لضم حارس مرمى أخر في الأسابيع الأخيرة، وكان مطروحاً أكثر من أسم كجانلويجي دوناروما وأندريه تير شتيجن، ليكون مستقبل شتشيسني موضع شك حينها.

تشيلسي يسعى لشراء خط هجوم كامل

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "فوت ميركاتو" أن تشيلسي يدخل سوق انتقالات يناير بقوة، حيث يسعى للتعاقد مع كلًا من موسى ديمبيلي، ويلفريد زاها وجيدون سانشو في الميركاتو الحالي القادم، حيث يسعون لتشكيل خط هجومهم من جديد.

وأضافت الصحيفة أن البلوز بالفعل قد قدموا عرضًا بقيمة 40 مليون يورو من أجل ضم ديمبيلي ولكن قُبل بالرفض من قِبل نادي ليون ، ولكن إدارة الفريق يأملون في إغرائهم من خلال إقحام أوليفييه جيرو في الصفقة.

كما أنهم يحاولون إغراء مهاجم كريستال بالاس بالاتفاق على راتب يصل إلى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعياً بالإضافة إلى المكافآت لإقناعة بالانضمام.

بالإضافة إلى سانشو الذي يحتل صدارة أولويات تشيلسي في يناير، رغم صعوبة إتمام الصفقة نظراً لتمسك بوروسيا دورتموند باللاعب.

أستون فيلا ينسحب من صفقة جو هارت

وفقاً لما أوردته صحيفة "ميل" أن أستون فيلا قد خفف من اهتمامه بجو هارت حارس مرمى بيرنلي ، على الرغم من أنه سيُسمح له بمغادرة تورف مور هذا الشهر إذا جائه العرض المناسب.

يبحث الفريق عن حارس مرمى بعد أن أصيب توم هيتون وتوقع ابتعاده حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

ويعتقد أنهم قاموا باستفسارات أوليه حول هارت الذي ينتهي عقده مع فريقه في الصيف القادم، ولكن يبدوا أنهم يدرسون الأن أهدافاً أخرى.