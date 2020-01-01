أخبار الانتقالات: الكلاسيكو الأخير لسيرخيو راموس.. وتوتنهام يُراقب سيميدو

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 2 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الإثنين 2 مارس 2020.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 2 مارس 2020:​

نابولي يتحرك رسمياً لتجديد عقد مارتينيز

بدأ نادي نابولي التحرك بعد فترة صمت طويلة من أجل تجديد عقد مهاجمه البلجيكي درايز مارتينيز خلال الفترة الحالية، بعدما وصل للاعب العديد من العروض على رأسها نادي الإنتر و الأرسنال من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

النادي الإيطالي بدأ التواصل مع وكلاء اللاعب من أجل معرفة طلباته الشخصية قبل تقديم عرض رسمي ويحاول الطرفان الوصول إلى اتفاق، مع التأكد أن اللاعب يضع نابولي في المقام الأول لديه.

تشيلسي يوافق على بيع باتشواي

خاض المهاجم البلجيكي الكثير من الحروب النفسية داخل الستامفورد بريدج خاصة بعد تألقه خلال فترة الإعارة في بوروسيا دورتموند حتى تمسك به تشيلسي لكنه عاد ليكون حبيساً على دكة البدلاء.

باتشواي وصل إلى حد النهاية مع مسئولي تشيلسي بخصوص الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، ووافقت الإدارة على الإستماع للعروض بحد أدنى 30 مليون يورو.

توتنهام يُراقب ظهير برشلونة

كلف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو العديد من الكشافين حول العالم بمراقبة عدد من اللاعبين الذين سيدخلوا في قائمة مفاوضات إدارة توتنهام من أجل الميركاتو الصيفي القادم.

بعض الصحف الإنجليزية تحدثت عن وجود ثورة كبيرة بالفريق سيقودها مورينيو من أجل حصد الألقاب خلال الموسم المُقبل، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين ظهير نادي برشلونة البرتغالي سيميدو.

اللاعب كان لديه بعض المشاكل مع الفريق حيثُ كان قريب من الخروج في الميركاتو الشتوي إلى بايرن ميونخ .

الكلاسيكو الأخير لسيرخيو راموس

خرجت الكثير من الأحاديث الصحفية عقب مباراة ريال مدريد وبرشلونة حيثُ انتهت بفوز الميرينجي بنتيجة 2/0 لتتحدث عن إنه الكلاسيكو الأخير للنجم الإسباني سيرخيو راموس مع الريال.

صاحب ال34 عاماً ينتهي عقده 2021 لكن بعض المُقربين تحدثوا عن أن اللاعب لم يعد يستطيع تحمل كل الضغوط الموجودة خاصة أنه كابتن الفريق وعليه الكثير من المسئوليات

كما أن اللاعب يشعر أنه قدم الكثير للفريق ويرغب في أن يترك بصمة جيدة لدى الجماهير تتذكره به دائماً.

مانشستر يونايتد يضاعف راتب جيراليش

تواصل إدارة مانشستر يونايتد سعيها المستمر في الظفر بخدمات نجم أستون فيلا جيراليش خلال الميركاتو الصيفي القادم من خلال العديد من الاغراءات.

الشياطين الحمر رفعوا الحد الأدنى من الراتب الشخصي للاعب ليصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً وهو ما يعد عرضاً لا يمكن رفضه من اللاعب الذي ترك كل شئ لنهاية الموسم.

قائمة المهاجمين في ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية فنادي ريال مدريد وضع قائمة مختصره لمركز رأس الحربة خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة تضم: هالاند نجم بوروسيا دورتموند ، لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر و تيمو فيرنر لاعب لايبزيج.

الميرينجي الإسباني يُعاني كثيراً هجومياً هذا الموسم في العديد من المباريات بسبب عدم تواجد هدافين في مركز الهجوم في ظل تحرك بنزيما الكبير في وسط الملعب من أجل صناعة اللعب.

نهاية قريبة بين أتلتيكو مدريد وسيميوني

اقتربت نهاية نادي أتلتيكو مدريد مع المدرب الأرجنتيني سيميوني خلال نهاية الموسم الحالي بعد الكثير من المواسم الناجحة بين الطرفين، أعاد فيها سيميوني أتلتيكو إلى المنافسة الأوروبية بل جعله خصم عنيد في أوروبا كثيراً.

كما نجح في إحراج برشلونة وريال مدريد في العديد من البطولات والمباريات، وأشارت بعض الصحف أن المدرب الأقرب ليكون خليفة لسيميوني هو مدرب ولفرهامبتون نونو سانتو.

مورينيو يُفكر في جلب مدافع مانشستر يونايتد

بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في التفكير بموسم انتقالات نادي توتنهام الصيفي وعملية التدعيم التي يريدها من خلال بعض الأسماء التي كان مسئول عن تدريبها في الأندية الأخرى.

واتجهت الإختيارات نحو مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سمولينج المُعار حالياً في نادي روما الإيطالي، هناك منافسة بين توتنهام وروما حالياً للحصول على عقد اللاعب خلال الميركاتو الصيفي

كروس يرحل مع نهاية الموسم من ريال مدريد

تفاجئ الجميع من جلوس النجم الألماني توني كروس على مقاعد البدلاء أثناء مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام مانشستر سيتي، ليتأكد الجميع من وجود بعض الخلافات البسيطة بين اللاعب والإدارة حول مسألة تجديد تعاقده.

إدارة الميرينجي ترغب في تجديد دماء الفريق لذلك سيؤدي هذا إلى التضحية ببعض النجوم أبرزهم توني كروس الذي سيرحل إلى الدوري الإنجليزي بعد وجود عدة عروض له.