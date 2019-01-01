أخبار الانتقالات: ليفربول مهتم بمهاجم سالزبورج وتشيلسي يُفاضل بين ديمبيلي وفيرنر

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 12 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019:

ليفربول يستعد لتقديم عرض لضم مهاجم سالزبورج

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "التليجراف" أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرضاً حقيقياً لنادي سالزبورج من أجل الحصول على خدمات اللاعب الياباني تاكومي مينامينو.

وبالنظر إلى الشرط الجزائي في عقد اللاهب فمن الممكن أن يتحصل عليه الريدز مقابل مبلغ وقدره 7.25 مليون جنيه استرليني فقط خلال الميركاتو الشتوي القادم.

يوفنتوس يسعى للاحتفاظ بهيجواين مع تقليل راتبه

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس يسعى لتجديد عقد جونزالو هيجواين.

تم ربط اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً ارتباطاً كبيراً بالانتقال إلى ريفر بليت، حيث ينتهي عقد اللاعب مع البيانكونيري في 2021.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يسعى للاحتفاظ بهيجواين، ولكنه يُخطط أيضاً لتخفيض راتبه السنوي البالغ 7.5 مليون يورو.

اهتمام من وولفرهامبتون بهوانج هي تشان

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "التليفجراف" أن وولفرهامبتون يسعى لضم هوانج هي تشان لاعب سالزبورج بعدما قدم أداءً رائعاً مع الفريق حتى الأن.

وأضافت الصحيفة أن الذئاب يتطلعون للتوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في يناير القادم، ولكن قد يتعين عليهم إعادته لسالزبورج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لإعتماد الفريق النمساوي على اللاعب.

أتلتيكو مدريد لن يتخلى عن ساؤول بسهولة

وفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أتلتيكو مدريد سيطلب 128 مليون جنيه من مانشستر يونايتد من أجل التخلي عن ساؤول نيجيز.

وأضافت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يقوم الشياطين الحُمر بجمع هذه الأموال ما لم يتخلى الفريق عن بول بوجبا لصالح ريال مدريد.

يعكس السعر الكبير الذي يطلبه الأتليتي من أجل التخلي عن ساؤول مدى تقديره من قبل المدرب دييجو سيميوني.

محادثات بين إدارة نابولي ورئيس جينك بشأن ساندير بيرج

صرح بيتر كرونين رئيس نادي جينك أن إدارة نابولي قد أجرت مناقشات معه بشأن انتقال ساندير بيرج لاعب خط وسط فريقه.

ويُقال أن ليفربول أيضاً مهتم باللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، والذي قدم أداءً رائعاً خلال دوري أبطال أوروبا الحالي مع النادي البلجيكي.

لكن كرونين كشف لصحيفة "كالتشيو نابولي 24" أن نادي نابولي قد أجرى بالفعل محادثات حقيقية بشأن انتقال اللاعب، وقد صرح رئيس النادي قائلاً " لقد تحدثنا إلى مديري نابولي حول بيرج اليوم، لكن ليس هذا فقط".

تشيلسي يُفاضل بين موسى ديمبيلي وتيمو فيرنر

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ديلي ميل" أن فريق الكشافة لنادي تشيلسي كان يراقب مباراة ليون ولايبزيج أمس والتي كانت ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا وانتهت بالتعادل بنتيجة (2-2).

وبحسب ما ورد كان كشافة البلوز يراقبون من المدرجات موسى ديمبيلي مهاجم ليون، وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، حيث يسعى فرانك لامبارد لضم مهاجم في ميركاتو الشتاء القادم.