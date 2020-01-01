أخبار الانتقالات: الإنتر يقترب من ضم إريكسن وراينير جيسوس ينهي الكشف الطبي

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 11 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

أخبار انتقالات ريال مدريد: الصحافة الإنجليزية تربط كانتي بريال مدريد

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 11 يناير 2020

أخبار انتقالات اليوم السبت 11 يناير 2020:

جاري مابوت يحث توتنهام لاستقطاب مهاجم

تحدث جاري مابوت عن مشكلة توتنهام في الآونة الأخيرة واحتياجهم لإعادة جيرمين ديفو للفريق من جديد ليحل محل هاري كين حتى نهاية الموسم.

أكدت مصادر داخل نادي السبيرز أن كين سيغيب حتى أبريل القادم بسبب إصابة في أوتار الركبة، بعد أن تعرض لتمزق خلال مباراة فريقه ضد ساوثامبتون.

وفي غياب المهاجم الأول للفريق، مازال جوزية مورينيو لديه لوكاس مورا وهيونج مين، ولكن تروي باروت اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا هو الخيار الآخير لقيادة خط هجوم الفريق، ولذا على الفريق استقطاب مهاجم خلال الميركاتو الشتوي.

الإنتر يقترب من ضم إريكسن

أجرى الإنتر محادثات كثيرة مع وكيل كريستيان إريكسن في نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لقناة "سكاي سبورت".

وقد قدم النيراتزوري بالفعل عرضًا لنجم نجم توتنهام ، المتوقع أن يُكمل انتقاله إلى سان سيرو هذا الشهر.

تم ربط مانشستر يونايتد إيضًا بإريكسن الذي ينتهي عقده الحالي مع السبيرز الصيف القادم، ولكن الإنتر أصبح الآن الأقرب لإتمام الصفقة.

باريس سان جيرمان يسعى للاحتفاظ بإيكاردي

نشر موقع "فوت ميركاتو" توقع يُشير لاقتراب باريس سان جيرمان من التعاقد مع ماورو إيكاردي لاعب الإنتر بشكل دائم.

يلعب ماورو إيكاردي ضمن صفوف البطل الفرنسي بالفعل ولكن على سبيل الإعارة لمدة موسم، لكن تُشير التقارير أنه سيتلقى عرض انتقال دائم مدته أربع سنوات في الصيف القادم.

سجل إيكاردي تسعة أهداف في 11 مباراة خاضها بالدوري الفرنسي رفقة الفريق الباريسي في الموسم الحالي 2019-20.

راينير جيسوس يقترب من إرتداء قميص الميرينجي

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "سكاي إيطاليا" أن ريال مدريد قد توصل بالفعل إلى اتفاق حقيقي مع نادي فلامنجو لضم راينير جيسوس.

أكمل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا كشفه الطبي، ويتم الأن الاتفاق مع اللاعب للتوقيع على عقد مدته خمس سنوات.

سجل راينير 6 أهداف في 14 مباراة خاضها مع الفريق البرازيلي خلال عام 2019.

نيوكاسل يرغب في مغادرة دوايت جايل

وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" فإن نيوكاسل يونايتد على استعداد للسماح للاعب دوايت جايل بمغادرة النادي في الميركاتو الشتوي.

وأضافت التقارير أن الفريق منفتح حول فكرة بيع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أو التخلي عنه على سبيل الإعارة، لكن فقط إذا تم تضمين خيار شراء بقيمة 20 مليون جنيه استرليني.