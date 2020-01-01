أخبار انتقالات ريال مدريد: الصحافة الإنجليزية تربط كانتي بريال مدريد

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 11 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم السبت 11 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد يوم السبت 11 يناير

الصحافة الإنجليزية تربط كانتي بريال مدريد

أشارت صحيفة " ذا صن " الإنجليزية أن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان يرغب في التعاقد مع نجم وسط نادي تشيلسي كانتي خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

وزعمت الصحيفة أن اللاعب قد يرغب في الخروج بعد نهاية الموسم الحالي من أجل تجربة جديدة مع مراقبة الفريق الميرينجي لهذه الأخبار فقد تصل قيمة الصفقة إلى 100 مليون يورو

الجدير بالذكر أن البلوز ضموا كانتي من نادي ليستر سيتي بما يُقارب 30 مليون يورو فقط .

ريال مدريد يرغب في ضم موهبة ملقا الشابة

يرغب نادي ريال مدريد في التعاقد خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية مع النجم الشاب هوجو فاييخو الذي لن يُجدد عقده مع ملقا مما يجعله يخرج بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي .

مسئولي الميرينجي لديهم تخوفات من أن يدخل في الصفقة فرق الدوري الإنجليزي التي تبحث عن المواهب الشابة في أوروبا بشكل عام، لذلك هناك تفكير في التعاقد معه بالوقت الحالي ثم يتم إعارته لأي فريق في الدوري الإسباني حتى نهاية الموسم .

خيسوس فاييخو يبحث عن إعارة جديدة

يبدو أن اللاعب الإسباني الشاب فاييخو لا يجد له مكاناً في قائمة ريال مدريد خلال الموسم الحالي بعدما تمت إعارته في بداية الموسم إلى نادي ولفرهامبتون الإنجليزي حيثُ لم ينجح في إثبات ذاته .

ريال مدريد كان قد أبلغ اللاعب بضرورة البحث عن إعارة جديدة حتى نهاية الموسم، فلايوجد سوى نادي ريال سرقسطه المهمتم بهذا التعاقد .

يُذكر أن فاييخو ظهر بشكل أكثر من رائع مع إينتراخت فرانكفورت الألماني فقد حصل معه على كأس ألمانيا لكنه لم يثبت نفسه في ريال مدريد خلال الموسم الماضي .

ألينا يُعدل تصريحاته بشأن اللعب لريال مدريد

تحدث النجم الإسباني الشاب كارلوس ألينا عن أن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ فقد كان يؤكد على انتمائه بشكل خاص إلى نادي برشلونة الذي ترعرع فيه منذ صغره وعدم تشجيعه لريال مدريد .

ومن جانب آخر يرى ألينا أن كرة القدم بها أفكار كثيرة متغيره فهو لديه يقين أنه يمكن أن يأتي وقت لا يريده برشلونة لذلك فعليه هنا أن يُفكر في مستقبله حتى إن كان في ريال مدريد .

الجدير بالذكر أن ألينا عبر عن أنه سيبقى مشجعاً لبرشلونة حتى إن لم يكن لاعباً بها .

برشلونة يرغب في هدف ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

أشارت بعض التقارير الصحفية أن نادي برشلونة يسعى لإنهاء صفقة النجم الهولندي فان دي بيك لاعب نادي أياكس بشكل سريع بسبب رغبة ريال مدريد في التعاقد مع نفس اللاعب .

النادي الكاتالوني يتواصل مع المدير الفني لمنتخب هولندا كومان لإستغلال العلاقة الجيده له مع اللاعب الشاب لإقناعه باللعب لبطل الدوري الإسباني خلال الموسم المُقبل .

من جانب اخر فمسئولي الميرينجي يسعون حالياً لإنهاء كافة التفاصيل مع وكلاء اللاعب حتى يعلون عن إنضمامه لكتيبة زين الدين زيدان خلال الميركاتو الصيفي القادم .