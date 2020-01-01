أخبار الانتقالات: ماتياس فيتشينو قريب من إيفرتون وتوتنهام يحسم صفقة بيرجوين

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 28 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020:

تشيلسي يفكر في إعادة مدافعه القديم

بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ستار" فإن تشيلسي يفكر في الاهتمام من جديد بلاعبهم القديم ناثان أكي مدافع بورنموث الحالي من أجل إعادته إلى ستامفورد بريدج.

يمتلك البلوز خيار إعادة شراء اللاعب الهولندي بقيمة 40 مليون جنيه استرليني، ومن المتوقع أن يتخذ الفرق خطوة جديدة من أجل الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ24 عامً لتعزيز دفاعهم.

أستون فيلا يسعى لإيجاد بديل لويسلي مورايس

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "تالكسبورت" أن أستون فيلا قد قدم عرضًا بقيمة 4.2 مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على خدمات دانييل ستوريدج لاعب طرابزون سبور .

وأضافت الصحيفة أن النادي التركي منفتح حول فكرة بيع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، في حين أن دينيسي سميث مدرب الفريق الإنجليزي يتطلع لضم لاعب ليكون بديلاً لويسلي مورايس المصاب.

جدير بالذكر أن ستوريدج كان قد انضم إلى طرابزون كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول في الصيف الماضي.

تشيلسي يضع بيونتيك بديلاً لكافاني

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "التليجراف" فإن تشيلسي مازال مهتماً بضم كريشتوف بيونتيك مهاجم ميلان .

يحاول البلوز التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان ، لكمهم وضعوا مهاجم الروسونيري كخيار بديل في حال فشل المفاوضات مع الفريق الباريسي.

ماتياس فيتشينو يقترب من الانضمام لإيفرتون

وفقاً لما نشرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" فإن إيفرتون على وشك التوقيع مع ماتياس فيتشينو لاعب الإنتر .

وأضافت الصحيفة أن الناديان قد وافقا على مبلغ وقدره 25 مليون يورو من أجل انتقال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى جوديسون بارك قبل إنتهاء الميركاتو الشتوي.

كان مانشستر يونايتد يرغب في ضم اللاعب ولكن قُبل عرض الشياطين الحُمر بالرفض من قِبل إدارة النيراتزوري في الأسبوع الماضي.

توتنهام يتوصل إلى اتفاق لضم ستيفن بيرجوين

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "تيليجراف" أن توتنهام قد توصل إلى اتفاق للتوقيع مع ستيفن بيرجوين لاعب بي إس في آيندهوفن مقابل 30 مليون يورو.

أجرى جوزيه مورينيو ودانييل ليفي مفاوضات مع ممثلي اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في الأسبوع الماضي، وهو الآن مستعد للانتقال بشكل رسمي إلى السبيرز.

زاها قد يكون بديلاً لشاكيري في ليفربول

يبدو أن النجم السويسري شاكيري يريد الرحيل إلى نادي روما خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية رغم تمسك نادي ليفربول به، لكنه يرغب في المشاركة أكثر بالمباريات .

في المقابل نُشرت بعض التقارير الإعلامية بخصوص إعجاب المدير الفني يورجن كلوب بقدرات لاعب كريستال بالاس زاها في أن يكون بديلاً لشاكيري على دكة ليفربول

مفاجأة .. بن يدر على أعتاب برشلونة

اقترب النجم الفرنسي وسام بن يدر من الانتقال إلى نادي برشلونة في خطوة مفاجئة من جانب بطل الدوري الإسباني بعدما ارتبط النادي بالعديد من المهاجمين .

إصابة لويس سواريز اربكت إدارة البرسا في سوق الانتقالات الشتوية مما جعل الفريق يتجه للمفاوضات مع العديد من النجوم على رأسها أوبامينج لاعب نادي الأرسنال، لكن كل الأندية الأوروبية متمسكة بنجومها .

الصحافة الفرنسية أكدت أن البرسا عرض 70 مليون يورو لموافقة نادي موناكو على رحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوي ومازالت المفاوضات جارية بين الأطراف الثلاثة .

ليفربول يقترب من التعاقد مع برازو

يبدو أن نادي ليفربول مستمر في إستراتيجية التعاقد مع اللاعبين الشباب خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية خاصة مع أفكار المدير الفني يورجن كلوب في بناء مستقبل جديد للريدز .

وطلب كشافي بطل أوروبا بسرعة التعاقد مع نجم نادي نيس الفرنسي بيدرو برازو صاحب ال17 عاماً خلال الفترة الحالية وضمه لفريق الشباب حتى يأخذ خبرة الأجواء في إنجلترا

باريس سان جيرمان لن يبيع مبابي أبدًا

ذكرت مصادر صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان لن يبيع مهاجمه الشاب كيليان مبابي مهما بلغ المقابل المادي المعروض لضمه.

وكان مبابي قد لمح برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد من خلال التصريحات المتتالية التي يمدح فيها زين الدين زيدان، الذي يبادله المديح بدوره.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لن يستطيع تكرار ما فعله مع إيدين هازارد ومن قبله توني كروس، أي استغلال تبقي عامًا واحدَا في عقده من أجل الضغط على الإدارة لبيعه بمقابل مادي قليل.

والسبب في ذلك أن باريس سان جيرمان قد قرر عدم الموافقة على أي عرض لمبابي حتى وإن لم يوافق على تجديد عقده.

ليفربول يدخل السباق نحو كاي هافيرتز

يدخل نادي ليفربول السباق نحو كاي هافيرتز بشكل رسمي من خلال المدير الفني يورجن كلوب الذي يحاول إقناع اللاعب بالتواجد مع بطل أوروبا خلال الموسم المُقبل .

هافيرتز يعتبر واحد من أهم المواهب الأوروبية المتوقع لها ان يكون له شأن كبير، وتعتبر المنافسة صعبة خاصة أن مسئولي بايرن ميونخ يرغبون في اللاعب منذ فترة ليست بالقريبة .

رسميًا | برشلونة يعلن صفقة تبادلية مع يوفنتوس

أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع لاعب يوفنتوس ، ماتيوس بيريرا، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وبيع أليخاندرو ماركيس إلى البيانكونيري.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي إن الفريق حصل على خدمات بيريرا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بناهية الموسم الجاري على أن ينضم صاحب الـ 19 عامًا إلى الرديف.

وذكر النادي رحيل ماركيس مقابل 8.2 مليون يورو بصورة نهائية إلى يوفنتوس.