مدرب فالنسيا يؤكد مفاوضات برشلونة مع رودريجو مورينو

هل تحدث الصفقة؟

أكد ألبيرت سيلاديس، المدير الفني لفالنسيا، على وجود مفاوضات بين برشلونة وإدارة ناديه بشأن انضمام رودريجو مورينو إلى الكامب نو في الساعات القليلة المقبلة.

برشلونة يبحث حاليًا عن مهاجم صريح لتعويض الإصابة التي ألّمت بلويس سواريز وستجعله يبتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم مع عدم وجود بديل فعلي له في القائمة الحالية لكيكي سيتين.

وبرز اسم رودريجو في الأيام القليلة الماضية بعد تأكيدات جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس البرسا، على وجود اهتمام به، إلى جانب نعت سيتين لصاحب الـ28 عامًا بأنه "لاعب مذهل.".

بدوره، علّق سيلاديس على الصفقة بقوله "رودريجو هو لاعب بمقدوره أن يصنع الفارق، لذلك فبرشلونة يريد التعاقد معه.".

كما تابع "المفاوضات لا تزال مفتوحة على مصرعيها ونحن لا نخفي ذلك. لقد تحدث معه، ولكن لا كشف تفاصيل محادثة خاصة.".

ولا يُعد الدولي الإسباني هو الوحيد الذي على أعتاب الانضمام إلى العملاق الكتلاني، فأيضًا برزت أنباء عن اقتراب برونو فيرنانديس، لاعب سبورتينج لشبونة، من الانضمام إلى البلوجرانا.

قد يدخل فيرنانديس في صفقة رودريجو، بحيث تدفع إدارة بارتوميو مبلغ من المال إلى جانب إعارة الدولي البرتغالي لنهاية الموسم إلى الميستايا.

يذكر أن فالنسيا قد انتصر على برشلونة يوم السبت الماضي بهدفين نظيفين في إطار منافسات الدوري الإسباني بمشاركة رودريجو بعد عودته من الإصابة

