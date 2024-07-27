أخبار الاتحاد اليوم | صديق رونالدو يعطل الصفقة الجديدة .. والجوارب الحمراء تحرج العميد عالميًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 27 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 يوليو 2024.

ينتظر فريق الكرة بنادي الاتحاد، وصول نجمه الفرنسي نجولو كانتي، من أجل المشاركة في المرحلة الثانية في البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، والتي ينطلق اليوم (السبت)، في مدينة الجارف البرتغالية، بعد انتهاء الإجازة الخاصة التي حصل عليها.

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي بشكتاش التركي في مفاوضات مباشرة مع أحد لاعبي اتحاد جدة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.

شهدت مباراة فريق الاتحاد السعودي ومضيفه إشبيلية الإسباني الودية، التي جمعتهما أمس الجمعة، واقعة غريبة ونادرة الحدوث.

جدد الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، خطابه لسعد اللذيذ، مدير برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية، مطالبًا بتدعيم الفرق الكبرى في دوري روشن بصفقات قوية.

وجه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ضربة قوية لمخططات الحارس البرازيلي إيدرسون في الرحيل عن "السيتزينز" إلى الدوري السعودي.

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "خسارة ودية" أمام إشبيلية الإسباني، مساء يوم الجمعة، ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

قدم الاتحاد مستوى سيئاً في موسم 2023-2024، لا يليق بمستوى ومكانة العميد حيث كانت تطمح الجماهير في حصولهم على آي بطولة، ولكن في المقابل لم يستطع المونديالي حتى الترشح لدوري أبطال آسيا الموسم القادم، بعدما حقق المركز الخامس في دوري روشن السعودي.

توصل نادي الاتحاد السعودي، إلى اتفاق مع صفقته الأجنبية "الثالثة"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

واصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، "عادته السيئة" منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في صيف عام 2023؛ وهذه المرة في المباراة الودية ضد إشبيلية الإسباني.