بعد إجازة اليورو .. موعد انضمام كانتي ولوران بلان يستقبله بـ"خطة" في معسكر الاتحاد!

بعد تألقه في يورو 2024..

ينتظر فريق الكرة بنادي الاتحاد، وصول نجمه الفرنسي نجولو كانتي، من أجل المشاركة في المرحلة الثانية في البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، والتي ينطلق اليوم (السبت)، في مدينة الجارف البرتغالية، بعد انتهاء الإجازة الخاصة التي حصل عليها.

وأصبح كانتي حديث الأوساط العالمية، بعد تألقه مع منتخب فرنسا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في أولى مباراتين أمام النمسا وهولندا، فيما تأهل مع الديوك إلى نصف النهائي، قبل الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة (1-2)، ليتوج الماتادور باللقب بعد ذلك.

وحصل كانتي على إجازة، عقب فراغه من المشاركة في كأس أمم أوروبا، ليغيب عن الفترة التحضيرية الأولى، في معسكر مدينة أليكانتي الإسبانية، والتي شهدت مباراتين وديتين للعميد، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان؛ حيث تلقى الاتحاد خسارتين أمام إليتشي بنتيجة (0-2)، ثم إشبيلية بنتيجة (0-1) على كأس أنطونيو بويرتا، والتي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن نجولو كانتي سينتظم في معسكر الاتحاد الثاني في البرتغال، حيث طالب المدرب بلان، بوضع برنامج خاص للاعب الفرنسي، قبل الدخول في التدريبات الجماعية، من أجل تجهيزه للمباريات التجريبية التي تسبق انتهاء المعسكر.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مباراتين في البرتغال؛ الأولى أمام فارنزي في 31 يوليو، والثانية ضد ريال بيتيس الإسباني في 3 أغسطس، ثم يطير لملاقاة إنتر، بطل الدوري الإيطالي، في 7 من الشهر المُقبل، قبل العودة إلى مدينة جدة.