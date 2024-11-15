أخبار الاتحاد اليوم | فابينيو يفضل نيمار على بنزيما وكانتي .. وغضب في جدة بسبب المعيوف!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة الموافق 15 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن قرار إدارة نادي الاتحاد، فيما يتعلق بمصير اللاعب عبد الإله العمري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والمُعار من صفوف النصر، حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

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شنت جماهير نادي الاتحاد السعودي، هجومًا عنيفًا على عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق العاصمي الشباب؛ بعد الجدل الذي أثاره في مقطع فيديو جديد له، خلال الساعات القليلة الماضية.

كشف الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر السعودي، عن إنجازاته في النادي؛ على الرغم من الهجوم العنيف الذي يتعرض له، منذ توليه مهمته في صيف 2023.

اختار البرازيلي فابينيو لاعب الاتحاد تشكيلته المثالية لأفضل اللاعبين الذين جاورهم في مسيرته الممتدة عبر العديد من الأندية والتي وصلت الآن إلى محطتها في اتحاد جدة السعودي.

GOAL

قرر مجلس إدارة شركة النصر السعودي، الاستعانة بأحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم "السابقين"؛ للعمل في النادي، خلال الفترة القادمة.

أعلنت الصفحة الرسمية لـ"جلوب سوكر"، الخميس، عن المرشحين لجميع جوائزها للأفضل في العالم، لعام 2024.