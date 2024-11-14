اختار صلاح واستبعد كانتي وبنزيما.. فابينيو يختار التشكيلة المثالية لأفضل من زاملهم!

اكتساح ليفربولي لخيارات لاعب السيليساو

اختار البرازيلي فابينيو لاعب الاتحاد تشكيلته المثالية لأفضل اللاعبين الذين جاورهم في مسيرته الممتدة عبر العديد من الأندية والتي وصلت الآن إلى محطتها في اتحاد جدة السعودي.

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وذكر فابينيو تشكيلته المثالية لشبكة "وان فوتبول" والتي اشتملت على مفاجآت عديدة أبرزها غياب كل من الفرنسيين نجولو كانتي وكريم بنزيما لاعبي الاتحاد عن قائمته.

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وقال فابينيو إن اختياراته في الخط الخلفي وحراسة المرمى كالآتي: "أليسون بيكر - فيرجيل فان دايك - تياجو سيلفا - أندي روبرتسون".

GOAL

خط الوسط بدأه فابينيو بوضع نفسه، ثم زميله في ليفربول جوردان هندرسون، وبرناردو سيلفا الذي لعب إلى جانبه في موناكو الفرنسي، متجاهلًا نجولو كانتي بشكل لافت!.

وفي الخط الأمامي، اختار فابينيو كلًا من المصري محمد صلاح وروبرتو فيرمينيو زميليه في ليفربول سابقًا، بينما أتى اختياره الثالث على نيمار زميله في منتخب البرازيل.