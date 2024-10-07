أخبار الاتحاد اليوم | محمد نور يُرشح فريقًا غير الهلال للفوز بالدوري، والرئيس يعد بإصلاح الأخطاء

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 أكتوبر 2024.

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لؤي مشعبي: الجهاز الفني يعمل على إصلاح منظومة الدفاع

أبدى لؤي مشعبي رئيس المؤسسة غير الربحية في الاتحاد رضاه عن الفترة الأولى من الموسم الجاري، مشيرًا إلى أنها تضمنت بعض المكتسبات والدروس وموضحًا أن التوقف هو فرصة لالتقاط الأنفاس ومراجعة وتصحيح الأخطاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف عبر منصة إكس "بداية موفقة كنتائج للفريق الأول وبها العديد من المكتسبات والدروس. فترة التوقف هذه فرصة لالتقاط الأنفاس وعودة المصابين ومراجعة وتصحيح الأخطاء".

وأتم بالإشارة إلى أن الجهاز الفني يعمل على معالجة نقطة الضعف الأهم وهي الدفاع، إذ قال "الفريق الفني بإشراف إدارة الكرة في عمل يومي لتعزيز الشق الدفاعي وتقارب الخطوط. الفترة التالية بها 5 مباريات خلال شهر. عدد منها في جدة. نعد العدة لذلك".

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