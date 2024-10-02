أخبار الاتحاد اليوم | الشنقيطي يظهر أخيرًا في المران، والغامدي يهزم مالكوم وأنجيلو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 2 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 أكتوبر 2024.

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حامد الغامدي يهزم مالكوم وأنجيلو ويخطف جائزة هدف الجولة

فاز هدف حامد الغامدي نجم الاتحاد في مرمى الخليج بهدف الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، متفوقًا على هدفي مالكوم للهلال ضد الخلود وأنجيلو للنصر في مرمى الوحدة.

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وجاء فوز هدف الغامدي بفضل تصويت الجمهور على موقع رابطة دوري المحترفين باللغتين العربية والإنجليزية، حيث حصد 44% من الأصوات في النسخة العربية، فيما كان نصيبه 61% من الأصوات في النسخة الإنجليزية.

تدريبات خاصة لتجهيز عبد الرحمن العبود

أدى عبد الرحمن العبود تدريبات انفرادية خاصة تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابة في الوجه كان قد تعرض لها خلال مواجهة العين في دور الـ32 من كأس الملك.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الجناح السعودي سيظهر في المباريات القادمة مرتديًا قناعًا خاصًا لحماية وجهه.

أخيرًا .. الشنقيطي يظهر في التدريبات

ظهر أخيرًا حامد الشنقيطي حارس مرمى الاتحاد الجديد في تدريبات الفريق الجماعية يوم أمس الثلاثاء لأول مرة منذ انضمامه للفريق قادمًا من الشباب خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

ويعود سبب غياب اللاعب عن المران طوال الفترة السابقة لتواجده مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.

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