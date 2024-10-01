"إضافة قوية لكتيبة لوران بلان" .. فيديو جديد يؤكد اقتراب عودة نجم الاتحاد إلى الملاعب

الاتحاد يسير في الطريق الصحيح..

يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بات قريبًا جدًا من استعادة أحد نجومه "المصابين"، خلال الفترة القليلة القادمة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الاتحاد بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بـ"شكل قوي"، تحت قيادة مدربه الفرنسي لوران بلان؛ محققًا 4 انتصارات، مقابل هزيمة وحيدة فقط أمام عملاق السعودية الهلال، بهدف مقابل ثلاثة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو مساء اليوم الثلاثاء، يجمع بين صالح الشهري، مهاجم فريق الاتحاد، وزميله قلب الدفاع أحمد شراحيلي، داخل صالة الألعاب الرياضية بالنادي.

وحسب هذا المقطع.. أعرب الشهري عن اشتياقه الكبير لـ"عودة" شراحيلي إلى الملاعب مجددًا، بعد فترة غياب طويلة؛ بسبب إصابة "القطع في الرباط الصليبي".

GOAL

وقال مهاجم العميد الاتحادي لزميله: "سأعطيك أسبوعين فقط، للعودة"، ليرد أحمد شراحيلي: "إن شاء الله يارب"؛ في إشارة إلى اقتراب شفائه من الإصابة نهائيًا.

شراحيلي الذي انضم إلى الاتحاد في صيف 2022، قادمًا من صفوف نادي الشباب السعودي، قدّم مستويات مبهرة في موسمه الأول مع الفريق؛ وقاده للتتويج ببطولتي دوري المحترفين والسوبر المحلي، قبل أن يتعرض للإصابة، في مطلع العام الرياضي الثاني.

جدير بالذكر أن أحمد شراحيلي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما كشف عن أنه كان من المقرر أن يعود إلى الملاعب، في وقتٍ مبكر؛ لولا خطأ طبي فادح أثناء العملية الجراحية، التي خضع لها.