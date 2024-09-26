موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الاخدود في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الاخدود، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب نادي الاخدود.

الاتحاد بعد الفوز في المباراة الماضية أمام الخليج، عاد إلى المنافسة مع الهلال على قمة الترتيب، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الخليج، للاستمرار في منافسة الموج الأزرق على قمة الترتيب..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاخدود والاتحاد في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 3 أكتوبر 2024 على ملعب نادي الاخدود.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاخدود والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاخدود والاتحاد على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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