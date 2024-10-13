أخبار الاتحاد اليوم | مواجهة ودية استعدادًا للقادسية، وأنمار الحائلي يُشعل ثورة غضب الجمهور

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 أكتوبر 2024.
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الاتحاد يُواجه جدة وديًا
يخوض الاتحاد اليوم مباراة ودية أمام جدة استغلالًا للتوقف الدولي واستعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي بمواجهة القادسية على استاد الجوهرة المشعة مساء السبت القادم.
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ويخوض المدرب لوران بلان تلك المباراة الودية منقوصًا من 12 لاعبًا 7 منهم بسبب ارتباطهم بالتواجد مع منتخبات بلادهم، بجانب نجولو كانتي ودانيلو بيريرا وسعد الموسى وعوض الناشري للإصابة وعدم الجاهزية، كما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.
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