بعد استفزازه لجاكا .. رايكوفيتش: انظروا لما يفعله إيميليانو مارتينيز!

محترف الاتحاد كان بطل ليلة الأمس مع منتخب صربيا..

تألق الصربي بريدراج رايكوفيتش؛ حارس مرمى الاتحاد السعودي، بشكل كبير خلال مواجهة منتخب بلاده أمام سويسرا أمس السبت، لكن ليس هذا فحسب ما لفت الأنظار له، إنما كذلك شجاره مع جرانيت جاكا؛ نجم الخصم وباير ليفركوزن الألماني.

الحارس الصربي تصدى لضربة جزاء في الدقيقة 73 ببراعة، ليقود بلاده للفوز أمام سويسرا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وعن المباراة، قال محترف العميد السعودي في تصريحات نقلها موقع "Nova Sport": "هذه ليست أفضل مباراتي، قدمت أداءً أفضل أمام إسبانيا (انتهت 0-0 ضمن الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية)، لكنني نجحت في التصدي لضربة الجزاء الوحيدة التي احتسبت ضدنا، فقد قدمنا أداءً قتاليًا أمام سويسرا رغم صعوبة الملعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الجمهور هتف باسمي في الملعب، من الجميل أن أسمع هذا، لكن لن أركز على نفسي فقط، بل على الفريق بأكمله، لقد عشنا ليلة سعيدة بسبب الجمهور الذي ملأ الملعب وهتف لنا طوال الـ90 دقيقة، خاصةً وأن المدرجات هنا قريبة من الملعب، وهذا ما يفضله اللاعب، لأنه يخلق أجواءً أفضل حولنا".

وبسؤاله عن المشادة التي وقعت بينه وبين منافسه جرانيت جاكا قبل تنفيذ ضربة الجزاء، علق الحارس الصربي: "هذه حيلة عادية، لم أفعل أي شيء خاص هذه المرة، هناك من يفعل ذلك بصورة أكبر مما أفعل كالأرجنتيني إيميليانو مارتينيز؛ حارس أستون فيلا الإنجليزي، وتلك الحيل عادية في كرة القدم، خاصةً وأنني أعتمد على الحدس في التصدي للجزائيات وإن كنت أدرس الخصم قبل كل مباراة".

يذكر أن صربيا تحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعتها بدوري الأمم الأوروبية برصيد أربع نقاط، خلف إسبانيا (7 نقاط)، الدنمارك (6 نقاط)، فيما تتذيل سويسرا الترتيب دون أي نقطة.