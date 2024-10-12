عداد الإصابات لم يتوقف .. الاتحاد يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة القادسية!

إصابة جديدة في صفوف الاتحاد

تلقى نادي الاتحاد ضربة جديدة في صفوفه، قبل انتهاء فترة التوقف الدولية الحالية، ليزداد عدد المصابين في صفوف العميد.

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وعانى ثنائي الاتحاد، الفرنسي نجولو كانتي والبرتغالي دانيلو بيريرا، من الإصابة، حيث سيغيب الثنائي عن ودية جدة المقرر لها غدًا الأحد، بينما تشير التقارير إلى جاهزية كانتي للمشاركة في مباراة القادسية المقبلة.

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وكشف نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن سعد الموسى، مدافع الفريق، قد تعرض لإصابة بكدمة في منتصف القدم اليمنى.

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وأوضح الاتحاد أن الموسى يُجري حاليًا برنامجًا علاجيًا، من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات.

ويعاني الاتحاد من أزمة دفاعية حاليًا بعد إصابة بيريرا بجانب سعد الموسى، حيث سيتم تحديد مدة غياب الأخير عن الملاعب.