أخبار الاتحاد اليوم | قنبلة بنزيما، والموافقة على طلب النصر العُماني

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 16 ديسمبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
الاتحاد يُواصل تدريباته في دبي
يُواصل نجوم الاتحاد تدريباتهم في معسكرهم الإعدادي المقام في دبي حاليًا بسبب توقف دوري روشن السعودي لمشاركة المنتخب الوطني في خليجي 26.
الموضوع يُستكمل بالأسفل
الاتحاد من المتوقع أن يُواجه الخليج الإماراتي بعد غدٍ الأربعاء، ومن ثم سيطير إلى صلالة لمواجهة النصر العُماني يوم الجمعة القادم.
ما خطة كريم؟
مستبعدًا الهلال .. اختيارات مفاجئة من عماد السالمي لأفضل 3 أندية في دوري روشن هذا الموسم
الهلال وصيف الدوري السعودي
أحدهما ضمن مقعدًا .. السعودية تشارك بفريقين في النسخة الجديدة من كأس الأندية العربية 2025
تفاصيل "مبدئية" عن موعد البطولة العربية للأندية والفرق المشاركة..
قبل ودية صلالة .. الاتحاد يوافق على طلب النصر العماني في معسكر فترة التوقف!
تلقى مسؤولو نادي الاتحاد، طلبًا من النصر العماني، قبل المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين في صلالة، مساء الجمعة المُقبلة
بعد فراس البريكان .. ثنائي النصر والاتحاد يثيران القلق في معسكر السعودية قبل كأس الخليج
ماذا يحدث في معسكر المنتخب السعودي؟