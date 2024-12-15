قبل ودية صلالة .. الاتحاد يوافق على طلب النصر العماني في معسكر فترة التوقف!

تلقى مسؤولو نادي الاتحاد، طلبًا من النصر العماني، قبل المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين في صلالة، مساء الجمعة المُقبلة، في إطار فترة التوقف، التي تتزامن مع إقامة بطولة كأس الخليج العربي.

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وكان الاتحاد قد أعلن عن خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف، حيث يواجه الخليج الإماراتي في دبي، ثم النصر العماني في صلالة، خلال يومي 18 و20 ديسمبر، قبل انتهاء المعسكر، علمًا بأن بطولة "خليجي زين 26"، ستقام بدولة الكويت، خلال الفترة بين 21 ديسمبر وحتى 3 يناير المُقبل.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة النصر، طلبت من نظيرتها في الاتحاد، المشاركة في احتفالات النادي العُماني، بمناسبة مرور 55 عامًا على تأسيسه، فيما وافقت إدارة العميد على طلب النصر من أجل تعزيز الجانب الاستثماري في النادي.

ويترقب الاتحاد، عودة لاعب الوسط البرازيلي فابينيو تفاريس، الإثنين، إلى المعسكر الاتحادي في دبي، حيث غاب بإذن من الجهازين الفني والإداري، بسبب ظروف خاصة في بلاده.

وكان الاتحاد قد كشف عن عودة الجناح عبد العزيز البيشي للتدريبات، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، فيما واصل الثنائي أحمد شراحيلي وموسى ديابي، التقدم في برنامجهما العلاجي.

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ويتزعم الاتحاد صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 36 نقطة من 13 مباراة، مبتعدًا عن الهلال الوصيف بفارق نقطتين، فيما يلتقي الفريقان في كلاسيكو ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في 7 يناير المُقبل، بعد انتهاء فترة التوقف.