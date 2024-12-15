بعد فراس البريكان .. ثنائي النصر والاتحاد يثيران القلق في معسكر السعودية قبل كأس الخليج

ماذا يحدث في معسكر المنتخب السعودي؟

لا يزال معسكر المنتخب السعودي، ينقل أنباء مقلقة للجماهير، في ظل استعداد الأخضر للمشاركة في النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، والتي تقام بدولة الكويت، في الفترة بين 21 ديسمبر، وحتى 3 يناير.

واستهل معسكر المنتخب السعودي، بحضور القائد سالم الدوسري، وهو يعاني من الإصابة بكسور في الوجه، ليقلص حظوظه في المشاركة بكأس خليجي، فيما غاب فراس البريكان، بسبب شعوره بآلام في القدم، بينما عاد الحارس محمد اليامي للتدريبات الجماعية، بعد آلامه في الظهر.

وواصل المنتخب السعودي، تدريباته، مساء اليوم، على ملعب نادي الشباب، ضمن معسكر الإعدادي في الرياض، فيما اكتفى الثنائي عبد الله الخيبري وعبد الإله العمري، لاعبي النصر والاتحاد، بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، ليثيرا القلق بشأن إصابتهما وعدم جاهزيتها، قبل أيام من انطلاق البطولة.

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ومن المقرر أن يختتم المنتخب السعودي، الإثنين استعدادًا لخوض مباراة تجريبية أمام منتخب ترينداد وتوباجو، بحصة تدريبية في الرابعة مساءً، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

ومنح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، فترة حرة للاعبي الأخضر، بعد الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر المعسكر، وذلك بعد انتهاء التدريبات، التي اشتملت على تمرين الاستحواذ، بعدها طبق رينارد تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على كامل مساحة الملعب.

ويعقد رينارد مؤتمرًا صحفيًا، عصر الإثنين، للحديث عن استعدادات الأخضر للمشاركة في خليجي 26، علمًا بأن السعودية ستستهل مشواره في البطولة، بمواجهة البحرين، الأحد المُقبل.