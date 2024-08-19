أخبار الاتحاد اليوم | أسباب تعطل صفقة ساديو ماني ومفاجآت في رحيل الغامدي والصحفي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 19 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 19 أغسطس 2024.

الاتحاد يطلب "صافرة أجنبية" لقمة التعاون

كشفت صحيفة "الرياضية"، عن تقدم إدارة شركة نادي الاتحاد بطلب استقطاب حكام أجانب لإدارة مباراة فريق الكرة أمام التعاون، في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي، والمقررة في 29 أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وأنهت إدارة الاتحاد إجراءات تحويل المبالغ المالية إلى حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق شروطه بأن يتقدم النادي بطلب التحكيم الأجنبي قبل 14 يومًا من موعد المباراة، حيث تبلغ تكلفة استقطاب أربعة حكام، مبلغ 175 ألف ريال، فيما تصل قيمة الطاقم المكوّن من خمسة أجانب، مبلغ 219 ألف ريال.

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يستعد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فيصل الغامدي ومروان الصحفي، لخوض تجربة احترافية أوروبية عبر بوابة نادي بيرشكوت، حيث سافر اللاعبان إلى بلجيكا، تمهيدًا للتوقيع على عقود النادي.

أكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، أن صفقة انتقال متعب الحربي، ظهير فريق الكرة بنادي الشباب، إلى الهلال، تشهد بوادر انهيار، في ظل عدة عوامل تلوح بقوة في أفق الاجتماعات الشباب والهلالية ومنها موافقة لجنة الاستدامة المالية على صفقات من العيار الثقيل.

كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل عن مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل مهاجم النصر، ساديو ماني، وإمكانية انتقاله إلى الاتحاد خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

كشف الدولي الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد الجديد، عن دور مواطنه ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، في انتقاله إلى دوري روشن السعودي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن كواليس تلويح إبراهيم المهيدب، رئيس شركة النصر غير الربحية، بالاستقالة من منصبه، في أزمة مشابهة لسيناريو لؤي ناظر، الذي استقال من رئاسة نادي الاتحاد.