أخبار الاتحاد اليوم | سباق مشتعل مع الأهلي .. وإغراء "جوهرة الليجا" بعرض رسمي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 10 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 10 أغسطس 2024.

لم ينجح الاتحاد في التخلص من النجم البرتغالي جوتا جناح الفريق حتى الآن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن أصبح ليس له مكانًا في تشكيل العميد!

قررت إدارة نادي الاتحاد، الاستغناء عن خدمات أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ورفعه من قائمة الفريق في الموسم الجديد، مع توجيه اللاعب بين خيارين لتحديد مصيره خلال الميركاتو الصيفي.

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أشعل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب روما الإيطالي، صراعًا شرسًا بين أندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما وصل عدد مطارديه إلى 3 أندية.

دخل الاتحاد في مفاوضات مباشرة مع نادي لاس بالماس الإسباني، من أجل التعاقد مع لاعبه ألبرتو موليرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أصبح البرتغالي فيليبي جوتا، جناح فريق الكرة بنادي الاتحاد، قريبًا من مغادرة العميد، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعدما كان أحد المُرشحين بقوة من قِبل الجماهير للرحيل عن الفريق.

وكأن تمريرة البرازيلي رومارينيو وتسديدة سلمان الفرج، لا تكفيان لتوجيه كرة قوية نحو الشباك، بعدما قام أحد لاعبي فريق الكرة بنادي نيوم، بمفاجأة الثنائي خلال تدريبات الفريق، مساء اليوم (الجمعة).

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن نبأ صادم لجماهير الاتحاد، التي طالبت الإدارة بالتدخل سريعًا من أجل التعاقد مع الدولي المغربي سفيان رحيمي، هداف العين الإماراتي، الذي لعب دورًا بارزًا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).