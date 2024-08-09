فيديو | تصدى للكرة بسهولة .. مهاجم نيوم يفاجئ رومارينيو وسلمان الفرج بقدراته كحارس مرمى!

لقطة غريبة في تدريبات نيوم..

وكأن تمريرة البرازيلي رومارينيو وتسديدة سلمان الفرج، لا تكفيان لتوجيه كرة قوية نحو الشباك، بعدما قام أحد لاعبي فريق الكرة بنادي نيوم، بمفاجأة الثنائي خلال تدريبات الفريق، مساء اليوم (الجمعة).

وكان نادي نيوم، الصاعد حديثًا لدوري يلو للدرجة الأولى، قد أبرم صفقة تاريخية، بالتعاقد مع سلمان الفرج، بعد 16 عامًا للاعب في صفوف الهلال، مقابل دفع 10 ملايين ريال إلى بطل دوري روشن، فيما تم التعاقد مع رومارينيو، قادمًا من الاتحاد في صفقة انتقال حر.

ونشر نادي نيوم، عبر المركز الإعلامي على منصة (إكس)، مقطع فيديو من قلب تدريبات الفريق، حيث أرسل رومارينيو تمريرة إلى سلمان الفرج، الذي سدد الكرة نحو الشباك، قبل أن يظهر المهاجم مباي دياني، ويتصدى للكرة بكل سهولة، ليتم دفعه من قِبل حارس الفريق، وسط أجواء مرحة بين الجميع.

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وتعاقد نيوم مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، لقيادة الفريق في الموسم المُقبل، بعد صعوده لدوري يلو، فضلًا عن إبرام العديد من الصفقات البارزة في الميركاتو الصيفي، بضم أحمد حجازي، عبد الملك العييري، مهند آل سعد، ألفا سيميدو، أسامة الخلف، فهد الحربي، مصطفى ملائكة، مباي دياني، عباس الحسن، إسلام هوساوي، رياض شراحيلي، محمد الدوسري.

وأسفرت قرعة دوري يلو للدرجة الأولى، عن مواجهة أولى لنيوم خارج أرضه أمام أبها، في 21 أغسطس، فيما يستضيف الجندل في 27 من الشهر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية من المسابقة.