الاتحاد يقدم عرضًا رسميًا لخطف جوهرة الليجا .. ويفاجئ من طلباته ناديه!

رامون بلانيس يقود المفاوضات بنفسه ويتمسك باللاعب

دخل الاتحاد في مفاوضات مباشرة مع نادي لاس بالماس الإسباني، من أجل التعاقد مع لاعبه ألبرتو موليرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لشبكة " Canarias" الإسبانية، فإن رامون بلانيس، المدير الرياضي لاتحاد جدة والذ يعرف لاعبي لاس بالماس جيدًا، هو من يقود مفاوضات النادي السعودي للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ23 عامًا.

وأشارت الشبكة، إلى أن الاتحاد عرض رسميًا على مسؤولي لاس بالماس الحصول على 8 ملايين يورو، من أجل إطلاق سراح ألبرتو موليرو، لكن هذا العرض لم يلق قبولًا من جانب النادي الإسباني.

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وأوضحت أن لاس بالماس اشترط أن يصل العرض إلى 20 مليون يورو، حتى يوافق على التحدث بشأن بيع موليرو، خصوصًا أنه أحد أهم عناصر الفريق الواعدة ويرتبط بعقد يضم أضخم شرط جزائي في الفريق (60 مليون يورو).

ونوهت "Canarias"، إلى أن موليرو يحظى بتقدير عدد كبير من أندية أوروبا، وكان برشلونة على وشك التعاقد معه قبل عامين فقط، لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم التفاهم بين الطرفين.

وفيما يتعلق بموقف اللاعب نفسه، فإن ألبرتو لا يبدو مرحبًا بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث صرح مسبقًا بأنه سعيد في لاس بالماس ويريد البقاء مع فريقه في الموسم الجديد.