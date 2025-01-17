أخبار الاتحاد اليوم | توريط الحائلي وكعكي في "أزمة" مونديال الأندية .. وكريم بنزيما يرد على العودة إلى ليون!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة الموافق الـ17 من يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة الموافق الـ17 من يناير 2025 وكل ما يدور حول الفريق.

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العجلان: الحائلي وكعكي يتحملان مسؤولية "ميركاتو" الاتحاد قبل مونديال الأندية

أكد الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، أن وضع الهلال قبل كأس العالم للأندية 2025، يختلف تمامًا عن وضع الاتحاد قبل مونديال جدة 2023، مضيفًا أن الاتحاد لم يكن بطل آسيا، وشارك في المونديال كبطل الدوري السعودي، وكان بإمكانه بناء فريق للمشاركة في البطولة العالمية، ولكن لم يفعل.

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وأضاف، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، أن أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد الأسبق، ونائبه أحمد كعكي، هما من أدارا تعاقدات النادي في الفترة الصيفية، التي شهدت التعاقد مع كريم بنزيما وفابينيو ونجولو كانتي، كما رفضا ابتعاد الأسماء التي فازت بلقب الدوري، مثل جروهي وحجازي وعبد الرزاق حمد الله، وربما كانت قراءتهم غير عملية، أو لهم وجهة نظر، ولكن الأمر كان متاحًا لهم ولم يستثمروا.

وكان الحائلي قد ذكر أن الاتحاد لم يتلقّ الدعم الكافي بشأن صفقات الصيف، في ذلك الوقت، حيث طالب بعدد من الأسماء، مثل محمد صلاح وماركينيوس ودي بروينه وسيرخيو راموس، ولكن لم يتم الاستجابة لطلبه.

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