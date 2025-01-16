"أريدك ولو بكرسي متحرك!" .. كريم بنزيما يرد على أمنية رئيس أولمبيك ليون ضمه من الاتحاد

بنزيما تدرج في مختلف فئات ليون السنية ومثّل الفريق الأول لأكثر من 4 سنوات..

رد مهاجم الاتحاد كريم بنزيما، على إمكانية "الرحيل" عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، والعودة إلى ناديه الأسبق أولمبيك ليون.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، بدأ مسيرته الكروية في صفوف أولمبيك ليون، قبل الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الذي مثّله في الفترة من 2009 إلى 2023؛ ثم أعقبه الانضمام إلى الاتحاد مؤخرًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد مباراة الاتحاد والرائد، مساء يوم الخميس.. وجّه مراسل برنامج "أكشن مع وليد" سؤالًا إلى بنزيما، بشأن الانتقال إلى أولمبيك ليون، خصوصًا بعد تصريحات رئيس النادي الفرنسي عن إعجابه الشديد به؛ ليعرب مهاجم الاتحاد عن دهشته من هذا الأمر.

GOAL

هُنا.. قال مراسل البرنامج إلى المهاجم الفرنسي: "رئيس ليون جون تيكستور صرح بأنه يريدك في فريقه حتى ولو على كرسي مدولب (متحرك)!"؛ ليضحك اللاعب بشدة.

وأعلن كريم بنزيما استمراره في صفوف نادي الاتحاد، وعدم تفكيره في العودة إلى فريقه الأسبق؛ قائلًا: "ليون مدينتي.. أتمنى كل التوفيق للنادي وأن يستعيد عافيته؛ لكنني لديّ فريق جيد الآن".

وسجل بنزيما هدفًا؛ ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للفوز (4-1) على الرائد، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

جدير بالذكر أن بنزيما سجل 26 هدفًا خلال 43 مباراة رسمية مع الفريق الاتحادي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ حيث بدأ يعود إلى مستوياته الرائعة في الموسم الحالي، بعد عديد الانتقادات في عامه الأول داخل قلعة العميد.