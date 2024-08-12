أخبار الأهلي اليوم | تحذير العيسى من كارثة .. وغياب يربك حسابات يايسله قبل قمة الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الثاني عشر من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

حسم الأهلي تمامًا موقف مهاجمه فراس البريكان وصانع ألعابه جابي فيجا من مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي مساء غدٍ الثلاثاء في أبها.

تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، عرضًا سعوديًا مفاجئًا، براتب خيالي، من أجل خوض تجربة الاحتراف في دوري روشن السعودي، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد موسمه المذهل، الذي قاد خلاله الريال للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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الكشف عن تصنيف الأهلي في دوري النخبة الآسيوية

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تصنيف الأندية الـ24 المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل إجراء مراسم قرعة البطولة، ظهر الجمعة المُقبلة.

ويتواجد الأهلي في المستوى الثاني بقرعة النخبة الآسيوية، برفقة أندية النصر، الريان القطري، الاستقلال الإيراني، الوصل الإماراتي، والفائز من مواجهة الغرافة القطري ضد شباب الأهلي الإماراتي في التصفيات.

في المقابل، يتضمن المستوى الأول، أندية العين الإماراتي (حامل اللقب)، الهلال، السد القطري، بيرسبوليس الإيراني، باختاكور الأوزبكي، الشرطة العراقي.

وطبقًا لنظام الاتحاد الآسيوي الجديد، فإن دوري النخبة سيقام من مجموعتين، واحدة لأندية الغرب، والثانية لأندية الشرق، فيما يخوض كل فريق 8 مباريات أمام أندية مختلفة؛ بواقع 4 مباريات على أرضه، و4 خارج أرضه، دون الجمع بين فريقين من نفس الدولة.

وجه الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، رسالة تحذير من "كارثة" تنبأ بها جمهور النادي الأهلي، مُطالبًا خالد العيسى، رئيس الشركة غير الربحية، لتوضيح الأمور، خاصة فيما يتعلق بصفقات النادي في الميركاتو الصيفي، في ظل عدم إبرام النادي لأي تعاقدات، مع تبقي 3 أسابيع على غلق باب الانتقالات.

يا كاتب التاريخ، افتح سجلاتك، ودوّن قصة جديدة ستشهدها ملاعب الكرة السعودية، أبطالها أربعة فرق، يتنافسون على أولى بطولات الموسم الجديد، بين الهلال، حامل الثلاثية، والنصر، وصيف الدوري والكأس، والأهلي، الذي يتواجد ضمن النخبة الآسيوية، والتعاون، الذي انتزع آخر المقاعد القارية.

حسم البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، الموقف النهائي للبرازيلي مالكوم أوليفيرا، صانع ألعاب الفريق، بشأن إمكانية المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي، في بطولة كأس السوبر السعودي.

وجه القادسية صدمة قوية للأندية المهتمة بالتعاقد مع مدافعه الشاب، محمد أبو الشامات، وذلك بطريقة إعلان آرسنال تعاقده مع المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري.