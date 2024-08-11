بعد جدل كبير .. جيسوس يعطي الكلمة النهائية حول مشاركة مالكوم في قمة الهلال والأهلي

انتهى الأمر..

حسم البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، الموقف النهائي للبرازيلي مالكوم أوليفيرا، صانع ألعاب الفريق، بشأن إمكانية المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي، في بطولة كأس السوبر السعودي.

وتتوجه بعثة الهلال إلى مدينة أبها، من أجل الاستعداد لكأس السوبر، حيث يلتقي حامل اللقب بنظيره الأهلي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في نصف نهائي البطولة، يوم الثلاثاء المُقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن جيسوس قرر - بشكل نهائي - استبعاد مالكوم من حساباته في مباراة الأهلي، لعدم جاهزيته، حيث واصل البرازيلي تدريباته التأهيلية، وفق البرنامج المُعد له مسبقًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأجرى مالكوم عملية جراحية في وتر الركبة، فيما خاض اللاعب تدريبات خاصة للتحميل على الوتر من أجل تخفيف الألم، كما شارك في جزء من التدريبات الجماعية، ليثير الشكوك بالإيجاب حول إمكانية اللحاق بمباراة الأهلي.

وبات الأمل أمام مالكوم، المُتوج بجائزة أفضل لاعب في النسخة الماضية، هو الوصول للجاهزية المطلوبة قبل مباراة النهائي، حال تأهل الهلال، المقررة في 17 أغسطس الجاري، حيث يواجه الفائز من فريقي النصر والتعاون.

وخاض مالكوم 49 مباراة رسمية مع الهلال، خلال الموسم الماضي، في مختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة، ليساهم في تتويج كتيبة جيسوس بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.