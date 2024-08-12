البعثة سافرت إلى أبها .. الأهلي يحسم موقف فيجا والبريكان من مواجهة الهلال في كأس السوبر

الأهلي يستعد لمواجهة الهلال

حسم الأهلي تمامًا موقف مهاجمه فراس البريكان وصانع ألعابه جابي فيجا من مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي مساء غدٍ الثلاثاء في أبها.

بعثة الفريق الجداوي توجهت إلى أبها وقد غاب عنها المهاجم السعودي بسبب الإصابة، فيما شهدت تواجده لاعب الوسط الإسباني في إشارة لتعافيه ولحاقه باللقاء.

البريكان كان قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال إحدى وديات الفريق في النمسا، وقد حاول الجهاز الطبي جعله يلحق باللقاء عبر جلسات علاجية مكثفة إلا أنه لم ينجح في ذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي كان قد تأهل إلى كأس السوبر بتواجده ثالثًا في جدول الترتيب، وسيواجه الهلال، بطل الدوري، في نصف النهائي فيما سيلعب النصر، وصيف الدوري، مع التعاون، صاحب المركز الرابع، في نصف النهائي الآخر.

يُشار إلى أن الأهلي ضم البريكان من الفتح بداية الموسم الماضي وقد استطاع مهاجم النصر سابقًا فرض نفسه على التشكيل الأساسي على حساب البرازيلي روبرتو فيرمينو.