أخبار الأهلي اليوم | يايسله ينذر الهلال بانتصار جديد في النمسا .. وموقف فيرمينو من مغادرة الراقي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 26 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

الأهلي يفوز على الغرافة ويطمئن جماهيره قبل مواجهة الهلال

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي، فوزًا على نظيره الغرافة القطري بنتيجة (1-0)، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، ضمن معسكر الراقي في النمسا، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

ووقع عبد الكريم دارسي على هدف الأهلي في مرمى الغرافة، ليقود كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في معسكر النمسا، بعد الفوز على أوبييشت بنتيجة (1-0)، وبلا فايس لينز بنتيجة (3-1).

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ويستعد الأهلي لاستهلال موسمه الجديد بمباراة القمة أمام الهلال، في 13 أغسطس المُقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

بعد ماكسيمين .. أجنبي جديد يستعد للرحيل عن الأهلي

يستعد النادي الأهلي لوداع لاعب أجنبي جديد، في موسم الميركاتو الصيفي، بعد الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف فنربخشة التركي.

وأوضح الإعلامي جوخان بيشكتاش أن مهاجم الأهلي، ماركوس أمارال، بات على أعتاب الرحيل عن فريقه، حيث ينتقل إلى صفوف كوجالي سبور التركي، في انتظار إنهاء كافة ترتيبات رحيل اللاعب عن صفوف الراقي.

بعد فشل إدارة نادي برشلونة، في إقناع مانشستر سيتي، بعرض كتالوني يضمن بقاء الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، لموسم جديد مع وصيف الدوري الإسباني، باتت العروض السعودية هي الخيار الأكثر إرضاءً لطموح السيتيزنز بشأن صفقة اللاعب، والذي لا يعد ضمن حسابات المدير الفني بيب جوارديولا.

كشفت تقارير صحفية، موقف النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من الرحيل عن النادي الأهلي السعودي، في ظل الأنباء المنتشرة حول انتقاله إلى الدوري البرازيلي في الموسم الجديد.

بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، قرر العملاق البرتغالي بورتو، "توديع" أحد أساطير خط الدفاع في العالم بيبي؛ بعدم تجديد عقده رسميًا.

على ما يبدو أن أحد فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، يُعاني من "أزمة خطيرة"، قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم.