أخبار الأهلي اليوم | موقف معلول ونقل مواجهة طلائع الجيش

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 26 أكتوبر

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 26 أكتوبر 2020 ..

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تطورات إصابة علي معلول

تخوف بين جماهير الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت بعلي معلول ظهير أيسر الفريق خلال الفترة الأخيرة، وموقفه من لقاء النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وظهر معلول في مران الأهلي اليوم يقوم بالجري حول الملعب، استعدادًا للانضمام للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وأشار سيد عبدالحفيظ منذ أيام إلى أن معلول سيكون جاهزًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له 6 نوفمبر المقبل.

طلائع الجيش يوافق على نقل مواجهة الأهلي

طلائع الجيش يوافق على نقل مباراته أمام الأهلي، إلى ملعب السلام و الأهلي، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش، يوم 31 أكتوبر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في الجولة 34 من البطولة.

ووجه اتحاد الكرة الشكر لنادي طلائع الجيش بعد موافقتهم على نقل اللقاء، وعلى موقفهم الممتاز من أجل احتفالية الأهلي بالتتويج بالدوري.

فحص طبي لثنائي الأهلي قبل المران

خضع الثنائي مروان محسن ومحمد مجدي أفشة نجما الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق الجماعي بعد الشكوى من آلام عضلية.

الثنائي لم يشارك في المران الجماعي، حيث خضعا محسن وأفشة لتدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي خلال الفترة الأخيرة.

ما حقيقة إصابة أزارو بالرباط الصليبي؟ .. الاتفاق يوضح

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق ضربته إصابة قوية خلال الساعات الأخيرة ستكون صدمة قوية للفريق.

أزارو انضم بشكل نهائي للاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والتي انتهت أمس ليسبب صدمة قوية للإتي، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع التفاصيل)