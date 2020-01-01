ما حقيقة إصابة أزارو بالرباط الصليبي؟ .. الاتفاق يوضح

أزارو من أبرز المهاجمين في الدوري السعودي بالوقت الحالي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق ضربته إصابة قوية خلال الساعات الأخيرة ستكون صدمة قوية للفريق.

أزارو انضم بشكل نهائي للاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والتي انتهت أمس ليسبب صدمة قوية للإتي، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن هناك اشتباه بإصابة المهاجم المغربي لفريق الاتفاق بقطع في الرباط الصليبي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية في الوقت الحالي من أجل التأكد من إصابته والوقت الذي سيغيبه عن الفريق.

ولكن جاء نفي حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق صادمًا للصحيفة، حيث أكد أن الخبر ليس له أساسًا من الصحة واللاعب بخير.

وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف الخبر غير موفق، واجتهاد ليس في مكانه، ولا بد من محاربة الأخبار التي لا يتم التثبت منها، يضطرني هذا الإستخفاف بالتأكد من المصدر وإثارة المخاوف في أنفس أهل اللاعب والجماهير لأسلوب في الرد لا أحبذه".

أزارو سجل 7 أهداف في فوز فريقه على الهداية وديًا، بنتيجة 12 – 0 في اللقاء الذي أقيم أمس الأحد ضمن استعدادات الفريق.

الاتفاق يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتساوي مع الأهلي برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين من الموسم الجديد 2020/2021.