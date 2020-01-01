أخبار الأهلي اليوم | النجم الساحلي يرفع الراية البيضاء متعب يتغنى بتريكة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 14 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 14 يونيو 2020 ..

عماد متعب: هذا الثنائي الأنسب لرئاسة النادي

قال عماد متعب أن الثنائي شريف إكرامي وحسام غالي هما الأنسب لرئاسة مجلس إدارة الأهلي مستقبلًا، نظرًا لامتلاكهما الشخصية القوية والقيادية ولقدرتهما على أن يكون واجهة مشرفة للنادي.

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وأضاف أنه سيسعد جدًا بأن يكون جزءًا من مجلس الإدارة يضم حسام غالي بغض النظر عن منصبه، مشيرًا إلى أنه لن يترشح أبدًا ضد غالي في أي انتخابات بل سيكون بجانبه.

وأتم متعب تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 بالتأكيد على ترحيبه بالعمل داخل النادي الأهلي وسعادته بأي عرض يُقدم له.

تركي آل الشيخ يرد على تصريحات المستشار القانوني السابق للأهلي

رد تركي آل الشيخ على تصريحات محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي حول حجم تبرعات المستشار السعودي للنادي في عهد مجلس الإدارة الحالي، والتي كشف عنها عثمان خلال حوار مع قناة النادي الرسمية مساء أمس.

إذ قال آل الشيخ عبر فيسبوك "لن أدخل في مهاترات، وخلاصة القول يوجد قضاء مصري عادل يضع النقاط على الحروف، وفي النهاية هذا الباب أغلق تمامًا وفي انتظار رد القضاء والجهات المعنيه المحترمة، وحبي لمصر وقيادتها وشعبها المحترم لا نقاش فيه".

عمار حمدي يكشف رغبة بيراميدز في ضمه من الأهلي

كشف عمار حمدي لاعب الأهلي المعار إلى طلائع الجيش تواصل مسؤولي بيراميدز معه للحديث عن انضمامه للفريق الموسم القادم، موضحًا أن الثنائي ممدوح عيد وعمرو بسيوني تحدثا معه قبل انضمامه إلى الجيش للحصول عليه معارًا من الأهلي، ولكن الحديث اختلف تلك المرة، إذ يرغبون في ضمه نهائيًا.

حمدي قال عن قراره "أنا تحت أمر الأهلي وما يراه مناسبًا، أتمنى العودة لصفوفه ولا أشترط اللعب أساسيًا لكن أن يكون لي دور مع الفريق، أفضل في حال عدم الحاجة لخدماتي أن أخرج بالإعارة لأحد الأندية لألعب باستمرار، وفي حال أراد النادي بيعي نهائيًا سأقبل بالطبع".

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الاتحاد الأفريقي يعمل بقوة على تحديد مواعيد عودة بطولاته القارية، هذا ما أوضحه عبد المنعم باه في تصريحات إذاعية صباح اليوم. التفاصيل هنا

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هل يعود للزمالك أم ينتقل للأهلي؟ محمد إبراهيم يُجيب

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وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي، بعد الأزمة التي حدثت بينهما مؤخرًا، بسبب قناتي القطبين. التفاصيل هنا

تقارير: النجم الساحلي يدرس إنهاء أزمته مع الأهلي بسبب أزمة كوليبالي

أكدت تقارير صحفية تونسية، على أن نادي النجم الساحلي التونسي، تحرك من أجل إنهاء ملف المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، بعد الشكوى التي تقدم بها الأهلي المصري، للحصول على قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب الهارب. ( طالع التفاصيل )

متعب: أبو تريكة لن يتكرر ولا أستطيع أن أوفيه حقه

تغنى عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بقدرات زميله محمد أبو تريكة، زميله بالفريق الأحمر وبصفوف الفراعنة السابق، مشددًا على أنه يمتلك موهبة لن تتكرر في تاريخ الكرة المصرية. ( طالع التفاصيل )

تقارير: الأهلي والزمالك سيشاركان في بطولة إفريقية جديدة برعاية "فيفا"

أكدت تقارير صحفية نيجيرية، على أن الأهلي والزمالك، سيشاركان في بطولة سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمشاركة أفضل الأندية الإفريقية، بهدف جمع التبرعات، لمواجهة الأضرار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19". ( طالع التفاصيل )

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