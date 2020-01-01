الجزيرة: هذه حقيقة مفاوضاتنا مع فايلر و10 مليون يورو في كينو ليس منطقيًا

هل يرحل فايلر عن الأهلي؟

أوضح عايض مبخوت؛ عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الإماراتي، حقيقة مفاوضات ناديه مع السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، مؤكدًا العلاقات الوطيدة التي تجمع ناديه بكافة الأندية المصرية.

المدرب السويسري ترددت حوله أنباء كثيرة عن تلقيه عدة عروض خليجية خلال الفترة الماضية، بعد المسيرة الناجحة مع الشياطين الحمر، كان على رأسها نادي العين الإماراتي، والذي نفى بشكل رسمي وجود أي مفاوضات مع فايلر.

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وقال مبخوت، خلال تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت": "لدينا مدرب مقتنعون به تمامًا، فهو صاحب تجارب في هولندا والبرتغال وجميعها جيدة، لذلك ليس لدينا أي نية للاستغناء عنه والتعاقد مع فايلر".

وأضاف: "نحن في الأساس لم ندخل في أي مفاوضات مع فايلر، علاقتنا بالأهلي وبكافة الأندية المصرية جيدة ومحترمة، ولم نتواصل مع أي مدرب آخر لخلافة الهولندي مارسيل كايزر؛ المدير الفني الحالي للفريق".

بسؤاله عن تفكيرهم في شراء البرازيلي كينو؛ لاعب الفريق المعار من بيراميدز المصري، أوضح: "بالفعل تواصلنا مع سالم الشامسي؛ مالك بيراميدز، للحديث عن إتمام الصفقة، لكن حتى الآن لم نصل إلى الأمور المادية، لكن ما هو مؤكد أننا لم نعرض 10 مليون يورو للتعاقد معه كينو، هذا المبلغ غير منطقي نهائيًا، فكيف نعرض هذا المبلغ ومن الأساس عقده مع بيراميدز ينتهي بعد موسم واحد؟".

واستطرد: "لا ينكر أحد أن كينو لاعب مميز ولا يختلف عليه اثنان، فهو إضافة فنية لأي فريق، لكنه أصيب مرتين وهذا أثر على عطائه، بجانب أننا في الجزيرة أعلى رقم دفعناه في لاعب هذا الموسم هو مليون يورو فقط، أما 10 مليون يورو فهذا بعيد تمامًا".

اللاعب البرازيلي تمت إعارته لفخر أبو ظبي في الصيف الماضي، تنتهي إعارته بنهاية الموسم للجاري.

وخلال هذه الفترة شارك في 12 مباراة مع الجزيرة، سجل خلالها هدفين، وصنع خمسة آخرين.