مرتضى منصور يوجه رسالة مهمة إلى محمود الخطيب

رئيس الزمالك يواصل التحدث عن محمود الخطيب.

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي، بعد الأزمة التي حدثت بينهما مؤخرًا، بسبب قناتي القطبين.

وتبادل الأهلي والزمالك مؤخرًا الشكوى لدى المجلس الأعلى للإعلام، والنائب العام، بسبب ما بدر من قناتي الناديين من توجيه اتهامات والسخرية المتبادلة بينهما.

مرتضى قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "أطلب من أخي العزيز محمود الخطيب، إما أن تسبني وأعرف كيف أرد عليك تمامًا، أو تشتكي عندما أوجه له السباب".

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رئيس الزمالك تابع: "نتحدى أن يكون هناك خطأ صدر من جانب قناة الزمالك خلال الفترة الماضية، ولكن الجميع بدأ في الحديث عن الأمر، عندما بدأ الزمالك في الرد بالمستندات، على تجاوزات النادي الأهلي ضدنا".

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منصور انتقل للحديث عن مستقبل نادي الزمالك، حيث قال: "وقعنا عقدًا مع شركة وطنية لبناء الاستاد والمدينة الرياضية وناد اجتماعي على أعلى مستوى، وسنستمر في التطوير، بعدما أصبح ناديًا عالميًا".

وشهدت الفترة الماضية توتر في العلاقة بين الغريمين الأهلي والزمالك، بسبب تبادل الاتهامات من جانب الطرفين، خاصة بعد فتح القلعة البيضاء ملف نادي القرن الإفريقي.