أخبار الأهلي اليوم | كلمة السر في العفو عن صالح جمعة، وموعد عودة الدوري

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 29 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الإثنين 29 يونيو 2020 ..

سيزا كلمة السر في عودة صالح جمعة للتدريبات

كشفت مصادر صحفية مصرية أن ديفيد سيزا المدرب المساعد لرينيه فايلر هو الرجل الذي لعب دورًا كبيرًا في عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية بعدما كان المدرب السويسري قد استبعده منها.

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وأوضحت صحيفة اليوم السابع أن سيزا اجتمع صباح اليوم الإثنين باللاعب وأبلغه أنه سيتوسط لدى فايلر ليُعيده للتدريبات الجماعية بعدما لاحظ التزامه التام ورغبته الكبيرة في العودة خلال الفترة الماضية.

اتحاد الكرة يُعلن الخميس القادم موعد استئناف الدوري المصري

أفادت عدة تقارير صحفية مصرية أن اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري ستجتمع غدًا للإعلان عن موعد عودة الدوري المصري الذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

ويعود سبب التأخر في الإعلان عن موعد استئناف الدوري والمرجح أن يكون عقب عطلة عيد الأضحى إلى نية الاتحاد معرفة مواعيد المباريات المتبقية من البطولات الأفريقية والتي من المتوقع الإعلان عنها يوم غدٍ الثلاثاء.

تدريبات بدنية وفقرة خاصة بالتسديد في مران الأهلي الصباحي

خاض الأهلي مرانه الصباحي اليوم الإثنين على مجموعتين، بدأت الأولى مرانها عند الساعة الثامنة والنصف فيما الثانية عند العاشرة والنصف، وقد ركز المدرب المساعد ديفيد سيزا خلال المران على التدريبات البدنية وخصص فقرة للتسديد على المرمى، كما اجتمع في نهاية المران الأول مع حارس المرمى محمد الشناوي للحديث عن بعض الأمور الفنية.

الأهلي يُعلن عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عودة لاعب وسط الفريق "صالح جمعة" للتدريبات الجماعية بدءًا من تدريب يوم غدٍ الثلاثاء. التفاصيل هنا

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