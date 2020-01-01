مروان محسن: علاقتي بفايلر مختلفة، ودوري الأبطال حلم الموسم

مروان محسن يتحدث عن علاقته بفايلر، والهدف الرئيسي للأهلي هذا الموسم

أكد مهاجم النادي الأهلي المصري ، مروان محسن، أن عودة فريقه للتدريبات تعد أمرًا إيجابيًا للغاية، لا سيما بعد توقف دام لما يقرب من أربعة أشهر، بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه ورفاقه على أتم الجاهزية لعودة الدوري المصري الممتاز المرتقبة.

وقال مروان في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "أعتقد أننا جميعًا نجحنا في تجاوز فترة التوقف الأخيرة، وهو ما ظهر في عودتنا القوية للتدريبات يوم الأربعاء الماضي".

وأضاف: "بالتأكيد ننتظر عودة الدوري، من أجل الحفاظ على لقب الدوري هذ الموسم، وإضافة بطولة جديدة لخزينة النادي وإسعاد جماهير الفريق العريضة".

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وتطرق محسن للحديث عن طموحات فريقه الإفريقية هذا الموسم، وهو مقبل على مواجهة من العيار الثقيل أمام الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، وهي المواجهة التي لايزال موعدها لم يُحدد، بعد أن تأجل موعدها السابق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال اللاعب في هذا الصدد: "تركيزنا منصب على استعادة لقب دوري الأبطال الغالي، لا بديل عن التتويج بالبطولة هذا الموسم، لأنه الهدف الرئيسي للجميع في النادي وكذلك بالنسبة للجماهير المتعطشة لعودة اللقب إلى الجزيرة".

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كما تحدث نجم الأهلي في الختام عن إشادة فايلر الأخيرة به في وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه يرتبط بعلاقة وطيدة به، لأنه يُقدر جيدًا مجهوداته داخل الملعب ويمنحه الثقة بشكل مستمر.

وعن هذا قال: "ارتبط بعلاقة قوية تجمع بين الاحترام والمودة بالمدرب فايلر، فهو يُقدر جيدًا ما أقدمه داخل الملعب ويمنحني ثقةً كبيرةً باستمرار".

وأضاف: "إنه دائمًا ما يدعمني لتقديم أفضل ما لدي من أجل المساهمة في تحقيق الانتصارات مع الفريق".

وتجدر الإشارة إلى أن مروان محسن سجل خمسة أهداف مع الأهلي خلال 16 مشاركة مع الفريق هذا الموسم في مختلف المسابقات المحلية والإفريقية.