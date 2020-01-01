الشناوي: جاهزون للدوري وإفريقيا .. وفترة التوقف كانت صعبة للغاية

الشناوي يتحدث عن عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن تجهيزات الفريق في المرحلة المقبلة سواء في بطولة الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا.

الشناوي من أفضل حراس قارة إفريقيا بالوقت الحالي بعد ما قدمه رفقة الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وأصبح الحارس الأول لمنتخب مصر.

وقال الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "سعيد بالعودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية، والفترة الماضية كانت صعبة للغاية ولكنها كانت حالة عامة في جميع أنحاء العالم".

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وأضاف حارس الأهلي: "سنكون في كامل الجاهزية للدوري عند الإعلان الرسمي عن جدول المسابقة فيما تبقى من مباريات بالموسم الجاري".

وأردف الشناوي: "نحتاج فقط لمباراتين لاستعادة (فورمة) اللقاءات بعد التوقف الطويل خلال الفترة الماضية، ونستعد للمباريات بكل قوة".

وتابع: "دوري أبطال إفريقيا الهدف الأهم والرئيسي بالنسبة لنا، ولكن سنبدأ مشوارنا بالوقت الحالي بالدوري المصري، والعودة للمباريات المحلية واستعادة اللياقة البدنية".

واختتم الشناوي تصريحاته: "بغض النظر عن كيفية استكمال دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي طبقًا لقرار الكاف، فنحن جاهزون بكل قوة ولدينا طموح كبير لتحقيق اللقب".

ومن المفترض أن يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.