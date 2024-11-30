يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.
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تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
هل أدرك نصيحة كروس؟ .. نجم الأهلي السعودي يعود لدائرة اهتمام ريال مدريد ومانشستر سيتي!
كشفت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى بضم الإسباني الشاب جابري فيجا، لاعب الأهلي وأحد النجوم الواعدة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
فيديو | "برا يا فاشل!" .. الجماهير "تطرد" خالد العيسى في مشهد صادم رغم انتفاضة الأهلي
في مشهد صادم.. انفجر جمهور الأهلي السعودي ضد خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"؛ على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الوحدة.
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"الدوري السعودي يستحق حكامًا أجانب" .. يايسله يفتخر بنقاط الوحدة ويرد على عرض فنربخشة لنجم الأهلي
أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالفوز على الوحدة، بهدف دون مقابل، كاشفًا عن رأيه إزاء فكرة رحيل المدافع التركي ميريح ديميرال، بعد أنباء حول تفاوض مسؤولي فنربخشة للتعاقد معه في الفترة الشتوية.
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رياض محرز يرجح كفة الأهلي عن مانشستر سيتي .. ملك الكنترول يتحول إلى "قنبلة موقوتة" أمام الوحدة
مرة أخرى يلعب النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، دور البطولة، في الفوز على الوحدة، بهدف دون مقابل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.
"مركز ماكسيمين" يصنع خطورة الأهلي والوحدة .. النحس يلازم كارينيو ورحيل هذا اللاعب سيكون "خطأ لا يغتفر"
فرحة جديدة لجماهير الأهلي، في ليلة الفوز الثالث تواليًا في دوري روشن السعودي، على حساب الوحدة بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من المسابقة.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
"الكشف عن فريقه المحتمل في السعودية!" .. كواليس محادثات كيفين دي بروينه مع مانشستر سيتي
أجرى النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، "محادثات" مع إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ من أجل حسم مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم، بشكل نهائي.