هل أدرك نصيحة كروس؟ .. نجم الأهلي السعودي يعود لدائرة اهتمام ريال مدريد ومانشستر سيتي!

كشفت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى بضم الإسباني الشاب جابري فيجا، لاعب الأهلي وأحد النجوم الواعدة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

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ويرتبط جابري فيجا بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2026، لكن اللاعب صاحب الـ22 عامًا، أكد في تصريحات سابقة أنه من الممكن أن يفكر في وجهة جديدة بالمستقبل القريب.

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ووفقًا لموقع "ستاديو ديبورتيفو"، فإن جابري فيجا يأتي على رأس اهتمامات مانشستر سيتي وريال مدريد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الموقع: "قد يغير اللاعب الإسباني الشاب فريقه في الصيف المقبل، حيث يدخل ريال مدريد في المعادلة، ويُقال إنه يراقب وضعه عن كثب في الدوري السعودي".

وكان ريال مدريد لديه اهتمام كبير بضم جابري فيجا في صيف 2023، أثناء تواجده ضمن صفوف سيلتا فيجو، إلا أن اللاعب الإسباني فضل الانتقال آنذاك إلى الأهلي السعودي، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو.

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وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا، خصوصًا بعد تصريحات الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، الذي وصف الأمر بـ"العار والمُحرج" مستغربًا كيف يضحي لاعب في بداية مسيرته بالمنافسة في أحد الدوريات الكبرى بالقارة العجوز من أجل اللعب في دوري عربي.

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وشارك جابري فيجا مع الأهلي هذا الموسم في 19 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصن تمريرة حاسمة واحدة.