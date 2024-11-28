أخبار الأهلي اليوم | يايسله يرد على إيفان توني، وجدال بين الفراج وفلاتة حول "كبير آسيا"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 28 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 28 نوفمبر 2024.

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