"رد على إيفان توني وقدم طلبًا جديدًا للإدارة" .. ماتياس يايسله: لا أريد الحديث عن هذا الأمر بسبب استقرار الأهلي!

الأهلي بدأ ينتفض مؤخرًا..

تحدث الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عن عديد "الملفات المهمة"؛ قبل مواجهة الوحدة المرتقبة.

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الأهلي يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وأعلن يايسله في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، تقديم طلب جديد إلى الإدارة الأهلاوية؛ من أجل استقدام حكام أجانب، لمباريات الفريق الأول لكرة القدم القادمة.

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وعن الصفقات المرتقبة في الميركاتو الشتوي.. قال المدير الفني الألماني: "تحدثت عن هذا الأمر كثيرًا؛ فالإدارة تعرف احتياجاتي ومطالبي من الصفقات".

وعلى جانب آخر.. رد يايسله على تصريحات الإنجليزي إيفان توني، مهاجم النادي الأهلي؛ والذي أكد أنه يعيش وقتًا صعبًا، بعد أن أصبح "لاعبًا بديلًا" مؤخرًا.

تصريحات توني؛ جاءت بعد تسجيله هدفين قادا الأهلي للفوز (2-1) على العين الإماراتي، مساء الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ حيث بدأ المباراة على دكة البدلاء، قبل أن ينزل "بديلًا" في الدقيقة 65.

واعترف ماتياس يايسله أن بداية توني مع الفريق الأهلاوي، بعد التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي برينتفورد الإنجليزي، لم تكن موفقة؛ متوقعًا في نفس الوقت أن يصبح اللاعب مؤثرًا بـ"شكل إيجابي"، خلال الفترة القادمة.

ومن ناحية أخرى.. أثار يايسله الجدل بشأن أطباء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ عندما قال: "لا أرغب في الخوض في تفاصيل الطاقم الطبي؛ فنحن نسعى للحصول على الاستقرار".

وشدد مدرب النادي الأهلي على أنه يقوم بتقييم حالة البرازيلي أليكسندر، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، مع الجهاز الطبي بشكل مستمر؛ وذلك بعد معاناة اللاعب من الإصابات، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.

وأخيرًا.. أشاد يايسله باللاعب سعد بالعبيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، لافتًا إلى أنه يقدم أداءً رائعًا في المباريات؛ حيث من الجيد للفريق أن تكون هناك "منافسة قوية" مع عبدالله العمار.

جدير بالذكر أن الأهلي بدأ في تحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية مؤخرًا؛ قادته لتصدر جدول ترتيب "منطقة الغرب" من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025، وضمان التأهل رسميًا إلى دور ثمن النهائي؛ مع الارتقاء إلى "المركز السابع" في دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 17 نقطة من 11 مباراة.