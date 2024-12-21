أخبار الأهلي اليوم | ترشيح أفضل لاعب في آسيا للراقي .. وفريق سعودي يهدد أحلام مورينيو في فيرمينو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت الموافق الـ21 من ديسمبر 2024.
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فريق سعودي يهدد خطة مورينيو .. ويقتحم سباق التعاقد مع روبرتو فيرمينو من الأهلي
في مفاجأة جديدة.. دخل فريق سعودي "سباق" التعاقد مع روبرتو فيرمينو، مهاجم النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".
"لم نأت الكويت للزيارة" .. رينارد يرفع راية التحدي في كأس الخليج ويحسم موقف سالم الدوسري والبريكان
رفع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر السعودي، راية التحدي بشأن مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.
"لن نقوم بتأمين مستقبلك من جيوبنا!" .. كواليس مثيرة تهدد تعاقد الهلال وأندية السعودية مع عديد النجوم العالميين
بات نادي الهلال والعديد من الفرق السعودية الكبيرة، مهددين بخسارة صفقات عالمية عديدة، سواء في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، أو صيف العام القادم.
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"هذا الفريق يحتاج إلى أكرم عفيف" .. نصيحة لأندية دوري روشن بالتعاقد مع نجوم خليجي 26
وجه الناقد الرياضي عماد السالمي، رسالة إلى أندية دوري روشن السعودي، بضرورة استغلال كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، والعمل على ضم نجوم البطولة، في الميركاتو الشتوي.
"قد يزامل بنزيما داخل الاتحاد في هذه الحالة!" .. تصريحات منسوبة لتيبو كورتوا تحسم مستقبله مع ريال مدريد
"هل سينضم إلى دوري روشن السعودي؟!".. سؤال طرحه الملايين من عشاق تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد، خلال الأيام الماضية؛ بعد المفاجأة التي فجّرها الإعلامي الرياضي الإسباني خوسيه فيليكس دياز.
"من هدف الاتحاد إلى جوهرة فياريال وزميل ساكا الضائع" .. نجوم تستحق المتابعة في "خليجي 26" غير سالم الدوسري وأكرم عفيف
أي لاعب كرة قدم في العالم يحتاج إلى "الفرصة"، من أجل أن يثبت نفسه أمام الجماهير؛ وهُنا تبرز بطولة كأس الخليج للمنتخبات، التي أنجبت العديد من الأساطير عبر التاريخ.
وسط ترقب ثلاثي السعودية .. راشفورد يجد طريقة مثالية للخلاص من جحيم مانشستر يونايتد!
أصبح مستقبل النجم ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد هو حديث الساعة، خصوصًا بعدما ألمح النجم الإنجليزي إلى نيته مغادرة النادي في وقت قريب.