"لن نقوم بتأمين مستقبلك من جيوبنا!" .. كواليس مثيرة تهدد تعاقد الهلال وأندية السعودية مع عديد النجوم العالميين

ثورة رياضية كبرى تشهدها الملاعب السعودية..

بات نادي الهلال والعديد من الفرق السعودية الكبيرة، مهددين بخسارة صفقات عالمية عديدة، سواء في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، أو صيف العام القادم.

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أغلب الفرق السعودية تريد ضم نجوم جدد، سواء للمحافظة على مكانتها في الصدارة أو تحسين مراكزها المتأخرة؛ بينما الهلال يرغب في صفقاتٍ كبرى، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

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وفي هذا السياق.. أعلن برنامج "أكشن مع وليد" مساء يوم الجمعة، عدم تعاقد الزعيم الهلالي مع صفقات عالمية في "الشتوية"، بنسبة كبيرة للغاية، وتأجيل الأمر إلى الميركاتو الصيفي القادم "2025".

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وخلال حلقة الجمعة من البرنامج الشهير؛ حذر الإعلامي وليد الفراج، ووكيل اللاعبين السابق والناقد الرياضي الحالي غرم العمري، من أن بعضًا من الصفقات العالمية الكبرى، قد تضيّع على الهلال وأندية المملكة المختلفة، في الصيف القادم أيضًا، وليس في "الشتوية" فقط.

العمري كشف عن وصول العديد من الوكلاء وممثلي اللاعبين العالميين، الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم في الصيف القادم، إلى الأراضي السعودية؛ من أجل التفاوض مع المسؤولين عن الرياضة في المملكة، على انتقال موكليهم إلى دوري روشن للمحترفين، بداية من موسم 2025-2026.

وأوضح العمري أن هؤلاء الوكلاء الذين وصلوا إلى السعودية، طالبوا بمبالغ مالية ضخمة للغاية، تصل إلى "5 أضعاف" ما يتقاضوه مع أنديتهم الحالية؛ وذلك من أجل نقل موكليهم إلى دوري روشن.

ومن ناحيته رد الفراج؛ قائلًا: "سعد اللذيذ نائب رئيس الرابطة السعودية المحترفة، أكد لي في حوارٍ سابق، أنهم منتبهين لهذا الأمر جيدًا"؛ في إشارة إلى عدم الموافقة على طلبات وكلاء اللاعبين الضخمة، حتى ولو فشلت بعض الصفقات.

وأضاف الفراج ساخرًا من المطالب المالية الضخمة للنجوم العالميين ووكلائهم، من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين: "لن نقوم بتأمين مستقبلك من جيوبنا!".

وأخيرًا.. أكد وليد الفراج وغرم العمري أن صفقة انتقال محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، إلى الفريق الهلالي، أصبحت صعبة للغاية؛ بعد أن اقترب النجم المصري من تجديد عقده مع العملاق الإنجليزي؛ حسب آخر الأخبار.

جدير بالذكر أن صلاح، بجانب زميله في ليفربول فيرجيل فان دايك، والنجم كيفين دي بروينه، صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي؛ على رأس الأسماء التي تنتهي عقودها في صيف 2025، وارتبطت بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.