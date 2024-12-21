"لم نأت الكويت للزيارة" .. رينارد يرفع راية التحدي في كأس الخليج ويحسم موقف سالم الدوسري والبريكان

الفرنسي يتحدث عن غياب الثلاثي المحترف

رفع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر السعودي، راية التحدي بشأن مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.

ويرفع الأخضر شعار مصالحة الجماهير الغاضبة من مستواه المتراجع في تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس آسيا الأخيرة، من خلال تحقيق لقب كأس الخليج العربي، حيث يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة البحرين مساء الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي العراق واليمن.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البحرين: "مباراة البحرين ستكون صعبة وبشكل عام البطولة كذلك صعبة لأن الجميع يرغب بتحقيق اللقب، لكننا نشارك وهدفنا واضح وهو المنافسة على كأس الخليج. لم نأت إلى الكويت من أجل الزيارة".

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وأضاف: "لدينا أهداف واضحة من المشاركة في كأس الخليج وهو الظهور بالشخصية الحقيقية لمنتخب السعودية وإعداد اللاعبين بأفضل صورة لمواصلة المشوار في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، لذلك نطمح لأن نقدم شيئًا إيجابيًا لجماهيرنا".

وتابع رينارد: "وافقت على العودة لقيادة منتخب السعودية وهذا بمثابة تحدٍ كبير، لأنني مؤمن بقدرات هذا الفريق واللاعبين، ويجب علينا أن نعمل وألا نتوقف من ذلك، وتقديم كل ما لدينا بسبب اختلاف الظروف عن الفترة السابقة، وهذا حال كرة القدم لا تستمر على شيء معين ونعمل على تحسين النتائج".

وتطرق المدرب الفرنسي للحديث عن موقف الثلاثي سالم الدوسري وحسان تمبكتي وفراس البريكان من مباراة البحرين، قائلًا: "حسان جاهز للمشاركة وسالم يتحسن ولديه رغبة وأنا أشكره على تواجده والمقاتلة من أجل العودة والمشاركة في المباريات، وهذا ما أتمناه، وفيما يخص فراس اليوم يتحدد موقفه".

وواصل: "غياب المحترفين (سعود عبدالحميد وفيصل الغامدي ومروان الصحفي) عن قائمة السعودية أمر مؤثر بالطبع، لكن هذا حال البطولات التي تقام خارج أيام الأجندة الدولية للفيفا وأنا سعيد لخوضهم تجربة الاحتراف".

واختتم رينارد تصريحاته، قائلًا: "هذه البطولة تمثل فرصة كبيرة لنا من أجل التجمع والإعداد بأفضل صورة ممكنة، ووجودنا في الكويت ليس للزيارة".