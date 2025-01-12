أخبار الأهلي اليوم | ترحيب بعودة عمر السومة للدوري السعودي .. وإصابة مزمنة تؤرق لاعب الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 12 يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد 12 يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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رسالة ترحيب بـ"عودة" عمر السومة

وجه الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المُقرب من البيت الأهلاوي، رسالة ترحيب بعودة السوري عمر السومة، الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، إلى المملكة، من بوابة نادي العروبة.

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وقال سعيد، عبر منصة (إكس)، "العقيد عمر السومة يعود مجددًا إلى الدوري السعودي، بعد إتمام التوقيع مع نادي العروبة، نتمنى له كل التوفيق والنجاح في رحلته القادمة. عودًا حميدًا".

ويتزعم السومة صدارة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي، منذ تطبيق نظام الاحتراف بموسم 2008-2009، برصيد 144 هدف، فيما غادر الأهلي في صيف 2022، لينتقل إلى العربي القطري.

يأبى الجدل أن يترك الأهلي ونجومه في الموسم الجاري، إذ داهمت الإصابة أحد لاعبيه من جديد، ليفتح الباب للحديث عن "حقيقة معاناته من إصابة مزمنة من عدمه"!

رغم أن الانتصار أمام أحد أقطاب الرياض "الشباب" ليس بالأمر السهل إلا أن الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، تعرض للهجوم رغم فوزه.

وجه الإعلامي الرياضي السعودي عدنان جستنيه إهاناته نحو رضا عبدالعال؛ لاعب منتخب مصر الأسبق والناقد الرياضي الحالي، بعد تقليله من جودة دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنه يعمل بالمثل الشعبي "يللي ما يطول العنب حامض عنه يقول".

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